Nintendo Switch 2: Reseller-Wahnsinn beginnt schon jetzt – mit horrenden Preisen

Dass die Nintendo Switch 2 ab der ersten Minute, in der sie verfügbar sein würde, weggeht wie warme Semmeln, das war definitiv zu erwarten. An der hohen Nachfrage wollen ein paar schmierige Händler*innen gerne mitverdienen, in dem sie mit eigenen Käufen das Angebot zusätzlich verknappen und ihre neuen Besitztümer anschließend teurer weiterverkaufen.

Wie stark das Ausmaß an sogenanntem Scalping die Rarität der Konsole aktuell beeinflusst, ist unbekannt. Auf Plattformen wie ebay ist allerdings schnell abzulesen, dass die gefürchtete Masche bereits zum Tragen kommt.

Nintendo Switch 2: Jetzt schlagen die Scalper*innen zu

Ab dem 8. April soll sich die Nintendo Switch 2 offiziell und regulär vorbestellen lassen, wie man in dem großen Showcase rund um die Konsole bekannt gab. Praktisch gesehen waren entsprechende Vorabkäufe schon zuvor möglich, nämlich per Einladung oder im ausgewählten Versandhandel. Sobald aber die letzte, aufgeweichte Barriere gefallen ist, hat sich beispielsweise der Bestand von Amazon schon erschöpft (Stand 8. April 2025, 15:05).

Derweil ploppen auf der eigentlich vor allem für Second-Hand-Produkte vorgesehenen Plattform ebay gerade einige Angebote zur neuen Hardware auf. Diese halten sich wenig überraschend nicht an den eigentlichen Neupreis von 469,99 Euro für eine Standardversion oder 509,99 Euro für ein Modell inklusive des neuen Mario Kart World. Stattdessen gehen die Kosten dort teilweise hoch bis auf 1.157,75 Euro, also mehr als doppelt so viel, als das Bundle aus Konsole und Spiel tatsächlich wert ist. Wobei sich der Großteil der Inserate in etwa zwischen 700 und 600 Euro bewegt.

Tappt nicht in die Falle

Dabei bieten die Verkäufer*innen keinerlei Mehrwert, der diesen absurden Preisaufschlag irgendwie rechtfertigen könnte. Hier wird allein die Frustration von Fans ausgenutzt, die ihre Möglichkeit verpasst haben, sich die Nintendo Switch 2 zu sichern, bevor der Nachschub nicht mehr mithalten kann. Diese Situation wird beim trickreichen Scalping von den Betreibenden schamlos herbeigeführt, in dem sie oft massenweise Geräte bestellen, die weit über den Eigenbedarf hinausgehen.

Daher: Auch wenn ihr verzweifelt seid und unbedingt so schnell wie möglich an eine Switch 2 ran wollt, nehmt nur seriöse Angebote wahr. Wenn sich alle daran halten würden, gäbe es keine Chance für Scalper*innen, Profit zu erwirtschaften und das dubiose Geschäft wäre nicht mehr lohnenswert. Solange das Utopie bleibt, können wir nur hoffen, dass Nintendo mit den Lieferungen fleißig hinterher ist.

Was euch am Ende nach einem erfolgreichen und hoffentlich ethisch einwandfreien Kauf im Paket der Nintendo Switch 2 erwartet, fassen wir an anderer Stelle im Detail für euch zusammen.

