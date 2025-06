Nintendo Switch 2: Internet offenbar Pflicht – das müsst ihr zum Release der Konsole beachten

In wenigen Tagen fällt der Startschuss für die Nintendo Switch 2: Die Konsole ist ab dem 5. Juni weltweit erhältlich. Bereits jetzt halten aber schon erste Spieler*innen das Gerät in ihren Händen, aber so richtig nutzen können sie dieses noch nicht.

Im Internet zeigt ein Video bereits den kompletten Inhalt der Verpackung der Nintendo Switch 2. Doch nach dem Einschalten der Hybrid-Konsole endet bereits der Spaß, denn für die Nutzung ist offenbar ein Update zwingend notwendig. Das gibt es aber derzeit noch gar nicht zum Download.

Nintendo Switch 2: Ohne Internet wird der Start schwierig

Auf YouTube war das verfrühte Unboxing der Nintendo Switch 2 kurz zu sehen, ehe es schnell wieder entfernt wurde. In den Weiten von Twitter könnt ihr aber zumindest noch Ausschnitte davon erspähen, wobei der Inhalt wohl kaum jemanden überraschen dürfte. Im Endeffekt erblicken wir die Konsole und die Joy-Con-Controller, so wie es zu erwarten ist.

Spannender ist hingegen der Umstand, dass die Konsole derzeit für die voreiligen Käufer*innen gar nicht richtig nutzbar ist. Nach dem Einschalten verlangt die Nintendo Switch 2 offenbar sofort nach einem Update der Systemsoftware. Aktuell gibt es das noch nicht, weshalb das Gerät zumindest temporär, so der oder die Käufer*in selbst, unbrauchbar ist.

Auf BlueSky schreibt der bekannte Account Wario64 ebenfalls davon. Demnach heißt es nach dem Start wie folgt: „Bitte stellen Sie eine Internetverbindung her und aktualisieren Sie Ihr System.“ Allerdings wird sich explizit in dem Beitrag auf die Nutzung von Nintendo Switch-Spielen bezogen. Ob das Update auch für Switch 2-Games benötigt wird, wissen wir derzeit nicht.

Wird Internetverbindung zur Pflicht?

Im Endeffekt sind davon nicht nur die frühzeitig verkauften Exemplare betroffen, sondern dies ist allem Anschein nach eine generelle Einschränkung. Wer am 5. Juni 2025 eine Nintendo Switch 2 erwirbt, benötigt ebenso dieses Update – ansonsten wird es knifflig. Anders ausgedrückt: Eine Internetverbindung könnte zur Pflicht gehören.

Klar, das dürfte für die Meisten wohl kein Problem sein und Day 1-Updates sind schon längst gang und gäbe. Unschön ist der Aspekt aber sicherlich trotzdem. Zudem darauf gehofft werden muss, dass die Server von Nintendo dem Ansturm am Releasetag gewappnet sind und nicht zusammenbrechen.

Wir halten euch diesbezüglich natürlich auf dem Laufenden. In Acht nehmen solltet ihr euch derweil vor Scalpern rund um die Nintendo Swich 2.

Quelle: Twitter / @Stealth40k, BlueSky / @wario64.bsky.social‬