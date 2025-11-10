Nintendo Switch 2: Schon jetzt zwei Gratis-Updates für brandneuen Spielehammer angekündigt

Nintendo hat den Startschuss zu spannenden Wochen gegeben, in dem gleich drei große Franchise – Legend of Zelda, Kirby, Metroid – mit neuen Einträgen auf den Nintendo Switch 2 landen. Mit Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung erschien der dritte Teil des Zelda-Spin-Offs am Donnerstag.

Das Hack’n’Slay erweitert die Lore von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und begleitet Prinzessin Zelda in eine fast vergessene Vergangenheit. Stoff für die Zukunft soll es dagegen noch reichlich geben, wie nun eine Mitteilung verrät.

Seit 2014 vereinen sich Entwickler Koei Tecmos typisches Hack & Slash-Gameplay (auch als Musou bezeichnet) à la Dynasty Warriors mit Nintendos Legend of Zelda-Welten zu einem actionreichen Kampfgetümmel namens Hyrule Warriors. Der dritte Ableger mit dem leicht sperrigen Namen Chronik der Versiegelung ist seit dieser Woche auf der Nintendo Switch 2 erhältlich.

In diesem schnetzelt ihr euch mit Prinzessin Zelda oder dem mächtigen König Rauru, aber beispielsweise auch mit dem wuseligen Krog-Krieger Calamo oder der Zora-Weisen Qia durch die Gegnerhorden und erlebt den sogenannten Versiegelungskrieg. In Tears of the Kingdom habt ihr nur in Rückblicken von Zeldas Reise in die Vergangenheit und ihrem Treffen mit Rauru und seiner Gattin Sonia erfahren – nun nehmt ihr in Gestalt der Prinzessin von Hyrule die Geschicke selbst in die Hand.

Laut des offiziellen japanischen Twitter-Kanals von Hyrule Warriors, könnt ihr auch schon fest mit Updates planen. Gleich zwei davon sind für die Zukunft vorgesehen – zwar gibt es dafür noch keinen Termin, aber die beiden DLCs sollen kostenfrei sein. Auch der Inhalt bleibt im Dunkeln, in den Kommentare wird jedoch schon spekuliert: „Ich hoffe, dass Ganondorf nach Abschluss der Story spielbar sein wird“, schreibt beispielsweise User Val.

Auf Metacritic ist das Musou-Zelda mit einer Durchschnittswertung von 79 Prozent gelandet; was unsere Meinung zu Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung auf der Nintendo Switch 2 ist, könnt ihr in unserem Spieletest nachlesen.

