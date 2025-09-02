Nintendo Switch 2: Simpler Trick soll bei gewaltigem Problem helfen – „macht riesigen Unterschied“

Die Nintendo Switch 2 ist eine unfassbar erfolgreiche Konsole, doch sie kommt nicht ohne Macken aus. Besonders die niedrige Akkulaufzeit ärgert viele Besitzer*innen.

Denn nicht nur beim Spielen von leistungshungrigen Titeln neigt sich die Ladung des Handheld-Hybriden schnell zur Neige, auch im Standby-Modus könnt ihr der Prozentzahl offenbar beim Schrumpfen zusehen – und das teilweise in einem rapiden Tempo, wie Nutzer*innen berichten. Ein Trick könnte das Problem beheben.

Nintendo Switch 2: Dieser Trick könnte das Akkuproblem aus der Welt schaffen

Vor zwei Tagen hatte Reddit-Nutzer*in cybernouris die Nase voll: Nachdem seine Nintendo Switch 2 mehrfach einen Großteil ihres Akkus verloren hatte, während sie sich im Standby- und Flugmodus befand, haute er in die Tasten, um seine oder ihre nervtötende Erfahrung mit anderen potenziellen Leidtragenden zu teilen. Das Ergebnis: Jede Menge Zuspruch, dass Nintendo hier dringend etwas tun muss sowie einige Tipps, die das Problem zumindest abschwächen könnten.

Denn dass besonders grafisch anspruchsvollere Spiele auf der Nintendo Switch 2 den Akku in kürzester Zeit leeren, geschenkt. Doch, dass die Konsole auch im Sleep-Modus noch derart viel Batterieleistung verliert, das geht dann doch zu weit. Nutzer*in dvenator hat einen Tipp parat, der zumindest ihm oder ihr geholfen hat: Stellt die Funktion „automatische Updates“ ab, das mache dvenator zufolge einen „riesigen Unterschied“.

Hier geht’s zum Thread:

„Die Switch sucht die ganze Zeit nach Updates, selbst im Sleep-Modus und deshalb wird sie so stark geleert“, schreibt er oder sie als Erklärung. Viele pflichten dem Tipp bei und berichten, dass er auch bei ihrer Konsole Anklang gefunden hat; einige leiden leider auch danach noch unter einem sich konstant leerenden Akku.

„Ich habe meine letzte Woche aufgeladen und sie danach nicht benutzt. Letzte Nacht habe ich sie aus einer Schublade geholt, um sie für den morgigen Flug einzupacken und sie war komplett tot. Lächerlich!“, heißt es beispielsweise von EmmalNz über ihre oder seine eigene Nintendo Switch 2.

Fans prophezeien Pro-Modell

Angesichts der überaus schwachen Akku-Leistung glauben viele Fans schon jetzt, dass Nintendo früher oder später ein besseres Modell der Switch 2 veröffentlicht, so, wie es auch beim Vorgänger und der OLED-Version der Fall war. Die bot neben einem besseren Bildschirm und Ständer nämlich vor allem eine längere Laufzeit, die bei der Switch 2 nun noch weiter oben auf der Wunschliste von Besitzer*innen steht.

Ob man dann erneut auf einen OLED-Screen setzen wird (schließlich bedient sich die Konsole derzeit wieder einem LED-Bildschirm) und welche möglichen Verbesserungen uns noch erwarten könnten, ist derzeit natürlich reine Spekulation.

Nintendo dürfte am jetzigen Modell allerdings noch eine ganze Weile festhalten, um die starken Verkaufszahlen weiter nach oben zu kurbeln. Was das Nintendo Switch 2-Upgrade eines verrückten Shooters für euch bereit hält, verraten wir euch derweil an anderer Stelle.

Quelle: Reddit /@cybernouris, dvenator, EmmalNz