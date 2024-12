Nintendo Switch 2: Sind das die neuen Joy-Cons? Frischer Leak gewährt jetzt angeblichen ersten Blick

Die Tatsache, dass bereits an einer namentlich nicht näher spezifizierten Nintendo Switch 2 gearbeitet wird, dürfte Fans der japanischen Spieleschmiede wohl nur schwer darüber hinwegtrösten, dass es bislang so gut wie keine Informationen zum angekündigten Handheld-Hybriden gibt. Abhilfe schaffen da ein paar taufrische Leaks.

Wem die Wartezeit bis zur Präsentation der neuen Plattform, die irgendwann in den nächsten Monaten stattfinden soll, zu lange dauert, der darf dank einiger verpixelter Fotoaufnahmen nun einen vermeintlichen ersten Blick auf die Controller des Switch-Nachfolgers werfen. Doch sind das wirklich die neuen Joy-Cons?

Nintendo Switch 2: So sollen die neuen Joy-Cons laut Leaks aussehen

Bei dem Material, welches angeblich die Joy-Cons der Nintendo Switch 2 abbilden soll, dreht es sich um ein Video, welches auf dem chinesischen Portal bilibili an die Oberfläche gespült (via Reddit) wurde. Dass es sich dabei nicht um offizielles Material zu handeln scheint, dürfte auf den ersten Blick klar sein, der Sicherheit halber aber an dieser Stelle noch einmal die entsprechende Erwähnung.

https://twitter.com/pory_leeks/status/1863622596324966856

Tatsächlich lässt sich trotz der Verschwommenheit der Fotos festhalten: Sollte es sich bei den gezeigten Controllern wirklich um die neuen Joy-Cons handeln, so erwarten uns keine waghalsigen Veränderungen. Im Gegenteil, ähneln sie doch noch immer stark ihren Vorgängern, sodass man Unterschiede fast schon mit der Lupe suchen muss.

Die Bilder stammen von einer anonymen Quelle, die um ihre Identität fürchtet, was die schlechte Kartoffelqualität der Aufnahmen rechtfertigen dürfte. Tatsächlich zeigen Vergleiche mit älteren Leaks – ihrerzeit noch als 3D-Render-Modelle – aber durchaus Parallelen auf, beispielsweise den zusätzlichen Button auf der Rückseite der Joy-Cons, dem bislang keine einzigartige Funktion zugesprochen werden konnte.

Die Details auf einen Blick

Wer nun so gar nichts mit dem Material der chinesischen Leaks anfangen kann, dem greift YouTuber und Twitter-Nutzer Athaell Nintendista unter die Arme. Er hat das Video noch einmal ganz genau unter die Lupe genommen, stellt die wichtigsten Auffälligkeiten noch einmal glasklar für jeden heraus. So sollen die Joy-Cons…

an beiden Seiten mit Infrarot-Kameras ausgestattet sein.

leicht erhöhte SL- und SR-Tasten bieten.

den erwähnten neuen Knopf auf der Rückseite, der einem Pedal gleichen könnte, mitbringen.

und einen C-Button am rechten Joy-Con unter dem Home-Knopf besitzen.

Selbstverständlich tappen wir weiterhin im Dunkeln, zumindest solange uns Nintendo nicht mit offiziellen Informationen zur Nintendo Switch 2 versorgt. Spannend bleiben Leaks und Gerüchte bis dahin also allemal, das wohl wichtigste Feature für die Switch 2 ist aber ohnehin beschlossene Sache.

Quellen: Reddit / Sharp_Assistant_6503, Twitter / @pory_leeks, @AthaellNintendi