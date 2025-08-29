Nintendo Switch 2: Final Fantasy 7 Remake beeindruckt – „das Beste, was ich dort gesehen hab“

Besitzer*innen der Nintendo Switch 2 verfolgen wahrscheinlich gerade in den Anfangsmonaten die exklusiven Releases auf der neuen Hybrid-Konsole: Mit Pokémon-Legenden: Z-A steht im Oktober ein Highlight an; auch Metroid Prime 4: Beyond soll wohl noch 2025 erscheinen.

Aber auch darüber hinaus gibt es spannende Titel für die neue Nintendo-Konsole, die einen näheren Blick wert sind. So bekommt mit Final Fantasy eine der renommiertesten Videospielreihen überhaupt in diesem Winter eine Switch 2-Portierung. Und die kann sich sehen lassen.

Das soll Final Fantasy 7 auf der Nintendo Switch 2 leisten können

Final Fantasy 7 Remake Intergrade ist die komplette Edition samt Erweiterung des ursprünglich 2020 erschienenen Rollenspiels. Der Auftakt zur wieder aufgelegten Trilogie des wohl beliebtesten Serienteils war damals mit viel Spannung begleitet worden, im vergangenen Jahr erschien mit Final Fantasy 7 Rebirth die Fortsetzung. Diesen Winter kommt das Epos auf die Nintendo Switch 2, nachdem die Vorgängerkonsole die Spiele nicht akkurat zum Laufen gebracht hätte.

Von offizieller Seite teilte man nun in den sozialen Medien die Bestätigung, dass das JRPG auf der Nintendo Switch 2 stabil mit 30 FPS laufen und dabei eine flüssige Performance und scharfe Grafiken bieten würde.

Zugegeben, im Vergleich mit den Current Gen-Konsolen von Sony und Microsoft ist 30 FPS nicht unbedingt etwas, womit man prahlen muss. Ein Spiel mit den Anforderungen eines Final Fantasy 7 Remake glatt auf Nintendos neuem Wunderwerk darzustellen, ist jedoch beachtenswert – zumal PS5- und Xbox-Series-Spiele oft mit 60 FPS werben, diese aber nicht im Ansatz erreichen.

So smooth können 30 FPS aussehen

Erwartungsgemäß sind die Stimmen im Hater-Sumpf von Twitter natürlich laut, von fachlicher Seite wird Final Fantasy 7 auf der Switch 2 jedoch gelobt. So sagt David Linnerman von Digital Foundry, der das JRPG auf der gamescom angezockt hat, es sei „das bestaussehende Spiel, das ich bisher auf der Switch 2 gesehen habe“. Ein kurzes Video dazu wird auf dem Bluesky-Kanal des Gaming-Portals geteilt.

Besonders hebt Linnerman die Bewegungsunschärfe und die tatsächlich flüssige Performance hervor. „Ich würde sagen, es bewegt sich irgendwo zwischen der PS4- und der PS5-Version.“ Was Digital Foundry ansonsten noch über die Nintendo Switch 2 herausgefunden hat, könnt ihr hier lesen.

Quelle: Twitter / @finalfantasyvii, bsky / @digitalfoundry.bsky.social