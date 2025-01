Nintendo Switch 2: So macht sie dem Steam Deck das Leben schwer

Die Präsentation der Nintendo Switch 2 glich in der vergangenen Woche einem wahren Paukenschlag in der Videospielindustrie. Man kam kaum darum herum, vom Nachfolger des gefeierten Handheld-Hybriden zu lesen, hören – oder gar selbst über ihn zu diskutieren.

Und seine erste offizielle Vorstellung schlug nicht nur auf Seiten der Fans hohe Wellen: Schon jetzt mehren sich Berichte darüber, mit welchem Einfluss die bloße angekündigte Präsenz der kommenden Switch 2 den Markt bereits aufmischt.

Nintendo Switch 2: Erste Präsentation lässt Steam Deck-Verkaufszahlen schrumpfen

Obwohl sich das Steam Deck sehr viel stärker auf das PC-Segment des Videospielmarktes fokussiert, bleibt es vom Beben, mit dem die Ankündigung der Nintendo Switch 2 mal eben die gesamte Branche in Aufruhr versetzt hat, nicht unerschüttert. Ganz im Gegenteil: Jüngste Berichte legen nahe, dass sich die Präsentation der neuen Konsolengeneration von Nintendo unmittelbar in den Verkaufszahlen von Valves Konkurrenten niedergeschlagen habe.

Passend dazu: Endlich! Die Nintendo Switch 2 wurde angekündigt – so sieht sie wirklich aus

Wie unter anderem Twisted Voxel (via Nintendolife) berichtet, soll die portable PC-Hardware des Herstellers sich seines Platzes in der Liste der Top-Seller auf Steam seither gewiss sein. Dennoch: Zwischen dem 14. und dem 21. Januar rutschte das Steam Deck in dieser auf den niedrigsten Platz seit seiner Markteinführung im Jahr 2022. Und das nicht nur ein paar Plätze, fand man sie kurzzeitig doch sogar von ihrem vorherigen dritten Platz nur noch auf dem 47. wieder.

Seit sich die Aufregung etwas gelegt hat, thront das Steam Deck wie gewohnt wieder auf Platz 2 der Bestseller-Charts – all zu viel dürfte sich also bislang noch nicht für Valve verändert haben. Dennoch ist Nintendos Präsentation eine erste Kampfansage an all jene, die seit dem Release der Switch 1 im Jahre 2017 versucht haben, auf den Hype Train der Handheld-Hybriden aufzuspringen. Die Zukunft des Steam Deck, für welches bereits ebenfalls ein Nachfolger in Planung steht, ist davon natürlich trotzdem recht ungefährdet.

Zu stark ist der Reiz, die Spielebibliothek auch unterwegs immer dabei zu haben – vor allem gemessen daran, wie viele wirklich starke Spieletitel tatsächlich großartig auf dem Steam Deck laufen. Und wer weiß: Womöglich hat Nintendo sich ja auch etwas von Valves Konkurrenzprodukt inspirieren lassen, immerhin wartet die Switch 2 mit einer innovativen Funktion auf, die vor allem PC-Spielerinnen und -Spielern zusagen dürfte.

Quellen: Twisted Voxel via Nintendolife