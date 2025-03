Nintendo Switch 2: So soll der Release der Konsole wohl ablaufen – Drei wichtige Phasen

Obwohl eine offizielle Enthüllung der Nintendo Switch 2 bereits im Februar erfolgt ist, umgibt sich die Konsole weiterhin mit einigen Geheimnissen rund um den Preis, das Releasedatum oder exklusive Spieleveröffentlichungen.

Einige der damit verbundenen Fragen sollen sich in einem dedizierten Showcase am 2. April klären. Doch selbst so kurz vor diesem hoffentlich aufschlussreichen Ereignis steht die Gerüchteküche nicht still. Diverse Quellen wollen nun vom einem besonderen Plan wissen, der den Launch der Switch 2 in drei Phasen strukturieren soll.

Nintendo Switch 2: Drei einfache Schritte zum Erfolg

Das Portal Insider Gaming berichtet davon, mit diesen Quellen in Kontakt gekommen zu sein und daher die Strategie hinter der Einführung der Nintendo Switch 2 zu kennen. Den Monat des Hauptgeschehens, das Marktdebüt der Konsole, hat Autor Tom Henderson auf der kürzlich abgehaltenen Game Developers Conference erfahren: Der Juni soll es sein. Verschiedene, nicht näher benannte Quellen verrieten ihm außerdem, dass es zu diesem Zeitpunkt hauptsächlich hauseigene Spiele von Nintendo zu kaufen geben soll – das ist Teil der ersten Phase.

Ebenfalls im Juni sollen weitere Entwicklungs-Pakete an Drittparteien weitergegeben werden, also Studios, die nicht Nintendo unterstellt sind und für die kommende Konsole Inhalte rausbringen möchten. Einige ausgewählte Spieleschmieden sollen ihre Software bereits zuvor erhalten haben, weshalb hier nochmal eine breitere Masse bedient wird. Phase zwei ist dann für den Oktober/November angesetzt: Dann erwartet Henderson die Releases mehrerer Third-Party-Titel. Zur Weihnachtszeit wird Nintendo schließlich in die finale Phase übergehen, zu der keine genaueren Infos genannt werden.

Bald endet die Suche nach Brotkrumen endlich

Als kleines Extra streut Henderson von Insider Gaming zudem den Hinweis ein, dass er von einem Hands-On-Event für ausgewählte Medienvertreter*innen am Tag des Switch 2-Showcase Wind bekommen habe. Währenddessen sollen die neue Hardware und bestimmte Launch-Titel wenige Stunden lang für erste Eindrücke zur Verfügung gestellt werden.

Bei den ganzen sich verdichtenden Gerüchten und Spekulationen wird deutlich, wie groß die Anspannung in Bezug auf die Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 mittlerweile ist. Wird Zeit, dass der Hersteller einschreitet und endlich Erlösung für die von Unwissenheit geplagten Fans bringt. Gut also, dass die betreffende Direct-Folge gar nicht mehr lang auf sich warten lässt. Aber könnte Nintendo sogar noch davor mit einer anderen Ausführung des Videoformats überraschen?

