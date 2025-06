Nintendo Switch 2: Sorgenvolle Blicke auf den Releasetag – Hier könnte es Probleme geben

Die Startblöcke, auf denen sich die Nintendo Switch 2 niedergelassen hat, ächzen unter dem Gewicht des Hypes, der sich um sie herum gebildet hat. In Kürze, und selbst dieser Begriff wird der tatsächlichen zeitlichen Einordnung nicht gerecht, prescht die neue Konsole los und landet endlich in den Händen künftiger Besitzer und Besitzerinnen.

Ungebremster Spielspaß könnte zu Beginn allerdings nicht ganz ohne Hürden kommen, wie Fans befürchten. Immerhin wird am ersten Tag eine unfassbare Datenmenge über den eShop distribuiert, deren Ausmaß das Potenzial hat, ihn in die Knie zu zwingen. Darüber reden nun auch zwei ehemalige Mitarbeitende von Nintendo of America.

Nintendo Switch 2: Hält der eShop das aus?

Sobald die Nintendo Switch 2 am 5. Juni von Spieler*innen in Betrieb genommen wird, rauschen erstmal unzählige Bits und Bytes durch den Äther. Wer ein Bundle mit Mario Kart World gekauft hat, will den Titel zügig runterladen, so geht es auch allen, die sich den Fun-Racer direkt digital schnappen wollen. Obendrauf kommen ein wichtiger Patch, Systemtransfers zwischen alter und neuer Konsole sowie neben regulären Download-Käufen auch die über physische Game Key Cards freigeschalteten Datenpakete. Nintendos Server werden also einiges zu stemmen haben.

So viel sogar, dass befürchtet wird, der eShop könnte unter der Last zusammenbrechen und womöglich für eine gewisse Zeitspanne gar nicht mehr erreichbar sein – ein kompletter Crash also. Auf Reddit beispielsweise wurde dieses Szenario in der Community schon ausführlich diskutiert. Einige Stimmen rechnen dabei fest mit Problemen, gehen so weit zu sagen, dass sie „fast schon garantieren, dass es zum Launch Schwierigkeiten mit dem eShop geben wird. Für ihre reibungslose Funktionsweise ist die Applikation schon jetzt nicht bekannt, daher erscheinen die Sorgen nachvollziehbar.

Nintendo würde nicht tatenlos zusehen

Kit Ellis und Krysta Yang, beide ehemals Teil des Marketing-Teams von Nintendo of America, sprechen auf ihrem YouTube-Kanal über die Möglichkeit des befürchteten Crashs. Positiv auf die bestehende Gefahr sollten sich laut Ellis die je nach Zeitzone unterschiedlichen Launch-Termine, welche den Ansturm zumindest weltweit ein wenig staffeln. Das Unternehmen selbst wisse außerdem natürlich um die bevorstehende Datenflut und sei deshalb nicht unvorbereitet. „Es gibt gerade eine Menge Leute, die für so etwas planen, wahrscheinlich seit Wochen, wenn nicht schon seit Monaten, darüber sprechen“, erklärt Ellis hierzu.

Hier das besprochene Video:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Jedoch betont er, dass Nintendo nicht wissen kann, was passiert, bis es tatsächlich eintrifft – oder eben auch nicht. Ob die Server also durchhalten oder nicht, das bleibt von allen Seiten abzuwarten. Auch wenn wir sicher sein können, dass „sie [Nintendo] vorbereitet sind in Bezug auf die Bereitstellung eines Teams, das es [die Serverbelastung] fixen kann oder an einem Fix arbeitet und die Leute darüber informiert“, so Yang.

Und was gibt es neben einer eventuellen eShop-Katastrophe zum Launch der neuen Konsole noch zu wissen? Wir klären die wichtigsten Fragen rund um die Veröffentlichung der Nintendo Switch 2.

Quellen: Reddit r/NintendoSwitch2, YouTube / Kit & Krysta