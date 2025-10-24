Nintendo Switch 2: Soulslike-Fans müssen stark sein – dieser Knaller wurde jetzt verschoben

Nachdem sich Fans von Elden Ring im letzten Jahr über den grandiosen DLC und in diesem über das ungewöhnliche Roguelike-Spinoff Nightreign freuen konnten, dürfen bald auch erstmals Nintendo Switch 2-Spieler*innen in die Zwischenlande eintauchen.

Nachdem dieser Plan ursprünglich noch für 2025 angedacht war, schiebt Entwicklerstudio FromSoftware diesem jetzt einen Riegel vor.

Elden Ring: Switch 2-Version doch erst 2026

Wie die japanische Spieleschmiede nun auf Twitter offiziell mitteilt, habe man sich schweren Herzens dazu durchringen müssen, den Release zu verschieben. „Während die Entwicklung von Elden Ring: Tarnished Edition mit Hochdruck voranschreitet, haben wir uns entschlossen, den Launch auf 2026 zu verschieben, um Zeit für Performance-Anpassungen zu gewinnen“, heißt es dort.

Die Meldung im Original-Wortlaut lest ihr hier:

Nicht nur glühende Elden Ring-Fans dürften gespannt sein, wie das Spiel auf die Nintendo Switch 2 portiert wird. Titel wie Cyberpunk 2077 oder Star Wars Outlaws haben bereits gezeigt, dass die neue Hybrid-Konsole große Titel stemmen kann. Elden Ring könnte also die nächste Zerreißprobe werden.

„Ich bin enttäuscht, aber nicht überrascht“, schreibt ein*e User*in in den Kommentaren. Andererseits wird auch das vermeintliche Miyamoto-Zitat „Ein verschobenes Spiel wird irgendwann gut; ein vorzeitig veröffentlichtes Spiel bleibt für immer schlecht“ bemüht (wenngleich es auch hierfür mittlerweile Gegenbeispiele gibt).

Im nächsten Jahr können Spieler*innen dann also auf der neuen Konsole mit Elden Ring: Tarnished Edition starten – auch wenn ein Releasezeitfenster seitens FromSoftware noch nicht bekanntgemacht wurde. Welches beliebte Rollenspiel außerdem als Port für die Nintendo Switch 2 angekündigt wurde, könnt ihr hier lesen.

