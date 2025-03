Nintendo Switch 2: Spezielle Spielversionen geplant? Hier hat sich das Unternehmen selbst verplappert

Dass die Nintendo Switch 2 abwärtskompatibel sein wird, ist bereits seit einer ganzen Weile bekannt. Ihr könnt also auch entspannt die Spiele der jetzigen Konsole darauf zocken.

Doch es wurde viel darüber spekuliert, ob alte Titel auf der Nintendo Switch 2 vielleicht mit mehr Bildern pro Sekunde oder einer höheren Auflösung laufen könnten. Einen Hinweis auf diese Möglichkeit liefert Nintendo nun selbst, wobei ihr unter Umständen noch ein weiteres Mal euren Geldbeutel locker machen müsst.

Nintendo Switch 2: Kommen Spiele von der Vorgänger-Konsole als spezielle Versionen?

Zu finden ist die entsprechende Stelle auf der offiziellen Nintendo-Website, wo man das Konzept der gestern während der Direct enthüllten virtuellen Software-Karten erklärt. Wühlt ihr euch durch die Erklärungen und Bilder zum genauen Vorgang des Features, mit dem ihr in Zukunft auch digitale Spiele an Freund*innen und Familienmitglieder verleihen könnt, kommt ihr zu dem entscheidenden Hinweis.

Passend dazu: Auf dieses Feature haben Switch 2-Fans gewartet

„Exklusive Nintendo Switch 2-Spiele und Nintendo Switch 2-Edition-Spiele können nur auf ein Nintendo Switch 2-System geladen werden“, heißt es dort als Einschränkung. Klar, Titel von der neuen Konsole könnt ihr natürlich nicht auf der alten zocken, das ist keine Raketenwissenschaft. Doch ein Teil lässt aufhorchen, denn was meinte man bitte mit „Nintendo Switch 2-Edition-Spiele“? Um exklusive Titel kann es sich nicht handeln, werden die doch vorher explizit auch erwähnt.

Die Vermutung liegt nahe, dass Nintendo Spiele von der ersten Switch auf den Nachfolger des Handheld-Hybriden bringen will und dabei vielleicht die Möglichkeit zum erneuten Abkassieren sieht. The Legend of Zelda: Breath of the Wild mit höherer Auflösung und 60 FPS? Das macht dann nochmal 69,99 Euro bitte! Wir wissen natürlich nicht, was mit Nintendo Switch 2-Edition-Spielen genau gemeint ist, aber ein derartiges Vorgehen ist durchaus denkbar.

Dass es eine spezielle Version von Titeln geben wird, die nichts mit exklusiven Games zu tun hat, dürfte nach diesem Textabschnitt eigentlich feststehen, auch wenn die Details noch im Unklaren sind. Hier scheint sich Nintendo vorzeitig verplappert zu haben, denn damit würde man eine viel diskutierte Theorie von Fans zumindest indirekt bestätigen. Vielleicht erfahren wir ja schon genaueres zu dieser Art von Spielen, wenn kommende Woche die Direct zur Nintendo Switch 2 abgehalten wird.

Quelle: Nintendo