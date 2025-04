Nintendo Switch 2-Spiel sorgt für Verwirrung: Es läuft auch auf der alten Konsole

So viel war über die Nintendo Switch 2 bereits länger klar: Sie soll abwärtskompatibel sein, also Spiele für die vorangegangene Hardware problemlos starten können. Die umgekehrte Situation, also dass ein für die Switch 2 veröffentlichtes, physisches Spiel auch auf der ersten Generation der Konsole funktioniert, galt eigentlich als ausgeschlossen.

Mindestens ein Titel hat jedoch bestätigt, dass seine bevorstehende Ausführung für das neuere Modell sich problemlos in eine Switch 1 einstecken lässt. Es handelt sich dabei um Rune Factory: Guardians of Azuma.

Nintendo Switch 2: Neues Rune Factory quasi doppelt auf einer Cartridge

Der neue Teil der Farming-RPG-Reihe ist einer der Launch-Titel der Nintendo Switch 2 und erscheint dementsprechend am selben Tag, dem 5. Juni 2025, wie das Gerät. Auch eine gesonderte Version für die Switch 1 soll erscheinen, die mit einem Preis von 59,99 Euro zehn Euro günstiger daherkommt.

Diese lässt sich mit der weiterentwickelten Konsole zwar normal starten, verfügt aber nicht über angepasste Features wie verbesserte Grafik und Maus-Unterstützung. Solche sind nur in der teureren Fassung enthalten, die zusätzlich dazu auch das nicht überarbeitete Basisspiel umfasst.

„Die Nintendo Switch 2 Edition ist eine rote 64GB Cartridge, welche das volle Nintendo Switch-Spiel und das Upgrade-Paket beinhaltet“, schreibt Publisher Marvelous in einem Q&A zu Rune Factory: Guardians of Azuma. Das komplette Game muss außerdem nicht downgeloadet werden, der Datenträger erkennt von selbst, in welcher der beiden Konsolen er eingesteckt wurde und öffnet die korrekte Version.

Wie funktioniert das?

Fans sind positiv überrascht von dieser Nachricht, wenn auch etwas verwirrt von dem Konzept. Es entstehen Hoffnungen, dass andere Spieleentwickler*innen diesem Beispiel folgen und so möglicherweise Nintendo Switch 2-Releases auch ohne gesonderte Auflage für den Vorgänger funktionieren. Dieser Trick klappt übrigens nur, wie ein*e Nutzer*in in einem Reddit-Thread zum Thema anmerkt, weil es sich hierbei eigentlich um eine getarnte Switch 1-Karte handelt, die mit einem automatisch ladenden Upgrade Pass versehen ist. Native Switch 2-Karten sind technisch anders aufgebaut und können deshalb nur von dem verknüpften System gelesen werden.

Wer noch etwas länger mit dem Kauf einer Nintendo Switch 2 warten möchte, kann dank Marvelous cleverem Einfall trotzdem schon mal einen aufgewerteten neuen Rune Factory-Teil in den Warenkorb hieven und muss sich später keine Gedanken mehr um mit zusätzlichen Kosten verbundene Aufwertung machen. Um euch schon mal auf den Release von Rune Factory: Guardians of Azuma vorzubereiten, könnt ihr euch bei uns die wichtigsten Infos über Spielinhalte einholen.

