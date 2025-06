Nintendo Switch 2: Spieler machen bedenkliche Entdeckung an ihren Konsolen – Raten hierauf zu achten

Wer sich die Nintendo Switch 2 rechtzeitig mit einer Vorbestellung gesichert hat oder beim unglaublichen Andrang zu Release an der Kasse Glück hatte, darf sich darüber freuen, ein glänzendes neues Stück Technik in Betrieb zu nehmen – immer ein besonderes Gefühl.

Was aber, wenn die Konsole ungewöhnlich deformiert aussieht und eine diesbezügliche Nachfrage beim Hersteller zu einer ernstzunehmenden Warnung führt? Dann wird der Spielspaß definitiv erstmal geschmälert. Um sicherzugehen, dass euch nicht auch eine solche Situation blüht, solltet ihr dringend die Rückseite der Hardware checken.

Nintendo Switch 2: Sobald ihr das bemerkt, solltet ihr handeln

Auf Reddit hat ein*e betroffene*r Nutzer*in in einem Beitrag auf das Problem aufmerksam gemacht. Der zeigt ein Bild einer Nintendo Switch 2, die eine leichte Wölbung an der hinteren Abdeckung aufweist. Direkt bei der Öffnung des Pakets, in dem die Konsole geliefert wurde, fiel dem Besitzer oder der Besitzerin die Stelle auf. Daraufhin ist er oder sie in den Kontakt mit Nintendos Support getreten. „Sie haben bestätigt, dass es wie eine angeschwollene Batterie aussieht und eine Untersuchung veranlasst“, erklärt die betroffene Person.

Hier der besprochene Post:

Die Empfehlung des Herstellers laute, das Gerät auszuschalten, in die Verpackung zurückzustecken und so schnell wie möglich zurückzusenden. Falls nicht weiter beachtet, könnte hier nämlich ein Brandrisiko bestehen. „Hoffentlich ist das ein einmaliger Fall, aber checkt eure [Konsole], falls ihr es nicht getan habt“, lautet das Schlusswort des gesamten Posts.

Besser Vorsicht als Nachsicht

In den Kommentaren berichten Spieler*innen vereinzelt von ähnlichen Auffälligkeiten an ihrer Switch 2 und bekunden ihre Sorge über einen möglichen Zusammenhang mit einer defekten Batterie. Andere Stimmen wiederum drücken ihren Zweifel daran aus, dass es sich tatsächlich um ein solches Problem handelt, da die Position der Batterie den Bildern nach zu urteilen nicht direkt mit der im Post gezeigten Delle übereinstimmt.

So oder so, lieber auf Nummer sicher gehen. Im schlimmsten Fall tauscht ihr ein Modell mit Schönheitsfehler um, damit ihr eins ohne äußerliche Makel erhaltet und im besten bewahrt ihr euch vor drohender Brandgefahr. Besser vorsichtig zu sein gilt übrigens auch als Motto beim Umgang mit den Joy-Cons der Nintendo Switch 2, die können bei falscher Handhabung nämlich ganz schön fies zuschnappen.

