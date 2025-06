Nintendo Switch 2: Spielern gehen Speicherstände verloren – Hier müsst ihr unbedingt aufpassen

Für viele Käufer*innen ist die frisch erschienene Nintendo Switch 2 nicht die erste Konsole des japanischen Videospielkonzerns. Vermutlich sogar bei den meisten hat das Vorgängermodell einen Platz im eigenen Zuhause erhalten. Dann steht zum Generationenwechsel also ein Systemtransfer an, um bisher gesammelte Spiele und die damit verknüpften Speicherstände auch auf dem neuen Gerät nutzen zu können.

Bei diesem Prozess besteht jedoch durchaus die Möglichkeit, dass Daten verloren gehen. Von einem besonders ärgerlichen Fall, bei dem mühselig angesammelter Fortschritt in Pokémon: Karmesin abhandengekommen ist, berichtet nun eine Person auf Reddit. Aus den Kommentaren geht klar hervor: Darauf muss man sich entsprechend vorbereiten, um Schaden abzuwenden.

Nutzer*in ThatOtaku26 betrauert in einem Post mehr als 1.000 Spielstunden und Pokémon, die über zwanzig Jahre lang gesammelt und über Ableger der Reihe hinweg mitgetragen wurden. Nachdem er oder sie sich eine Nintendo Switch 2 zugelegt hat und auf dieser weiterspielen wollte, kam es zu der frustrierenden Realisation, dass bei der Übertragung der Daten etwas schiefgelaufen sein muss. „Mein Karmesin Speicherstand ist weg. Ich starte direkt in der Sprach- und Charakterauswahl“, heißt es in dem mittlerweile gelöschten Beitrag, dessen Inhalt sich aus Zitaten von IGN nachvollziehen lässt.

ThatOtaku26 beteuert, dass es keinen merklichen Fehler beim Transfer gegeben hätte, der das aufgetretene Problem irgendwie erklären könnte. Die Speicherdaten aller anderen Pokémon-Spiele seien immerhin unbeschädigt, nur Karmesin hat es getroffen. Ein herber Schlag für den Pokémon-Trainer oder die Pokémon-Trainerin, Monster ab den GBA-Titeln sind nun unauffindbar verschwunden. Denn auch auf der OLED-Switch, welche im Fall von ThatOtaku26 das Zepter an die Switch 2 abgeben sollte, konnte nach der bitteren Aktion kein Backup vorgefunden werden.

Lösungsansätze und Vermeidungsstrategien

„Es gibt nichts, was ich tun kann. Ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt noch spielen will“, lautet das traurige Fazit der Person. In den Kommentaren bekommt sie viel Mitgefühl zu spüren von anderen Spieler*innen. Dazu kommen Berichte von ähnlichen Erfahrungen, einige davon haben andere Hintergründe, als den Wechsel zur neuen Konsole, solche Wortmeldungen sind allerdings ebenfalls zu finden. Vor allem aber enthalten die Antworten den dringenden Hinweis, die eigenen Taschenmonster in die App Pokémon HOME zu übertragen, wo sie sich in Sicherheit wiegen können.

Hier können kostenfrei bis zu dreißig Tierchen gleichzeitig gelagert werden, 6.000 ist die Obergrenze für zahlende Premium-Mitglieder. Diese Lösung hätte ThatOtaku26 jedoch nicht in Bezug auf den Spielfortschritt geholfen. Für letzte Bemühungen, diesen wiederzubeleben, empfehlt man ihm oder ihr den Support von Nintendo zu kontaktieren, nachdem ein Aufruf des versteckten Menüs mit Hoch + B + X im Titelbildschirm nicht von Erfolg gekrönt war. Auch wichtig: Prüfen, ob der richtige Account auf das Spiel zugreift.

