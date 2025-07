Nintendo Switch 2: Super-beliebtes Rollenspiel bekommt heiß ersehnten Nachfolger – „hätte ich niemals erwartet“

In einer weiteren Nintendo Direct hat der japanische Spielegigant einigen sogenannten Third-Party-Entwicklern Raum gegeben, um Spiele zu präsentieren, die demnächst auf der Nintendo Switch 2 oder ihrem Vorgänger erscheinen.

Wer also im Vorfeld auf mehr Infos zu Metroid Prime 4 gehofft hatte, wurde vertröstet, und auch zu Hyrule Warriors 3 – zwar basierend auf der Marke The Legend of Zelda, aber entwickelt von Koei Tecmo – gab es lediglich einen neuen Trailer, kein Releasedatum. Aber ein paar andere Ankündigungen haben durchaus ihre Erwähnung verdient.

Nintendo Switch 2: Neues Futter für JRPG-Fans

Dazu gehört unter anderem das 2026 erscheinende charmante Maus-Abenteuer Hela, die Portierung des JRPG-Hits Persona 3 Reload oder das Monster Hunter-Spin-Off Monster Hunter Stories 3, die es allesamt auf die Nintendo Switch 2 schaffen. Aber eine Neuankündigung, über die es vorher lediglich Gerüchte gab und die besonders Fans von Rollenspielen mit Retro-Look gefallen dürfte, lässt aufhorchen – nicht umsonst wurde sie von Nintendo ans Ende der Präsentation gepackt.

Die Rede ist von Octopath Traveler 0 aus der Schmiede der RPG-Expert*innen von Square Enix. Die Null im Titel lässt natürlich darauf schließen, dass es sich um ein Prequel zu den beliebten ersten beiden Teilen der Reihe (2018 und 2023) handelt. Das Spiel besticht im Trailer von Anfang an durch seinen populären HD-2D-Look, der in den letzten Jahren nicht zuletzt durch diese Reihe einen wahren Boom erfahren hat.

Seht hier den Trailer zu Octopath Traveler 0:

Ihr erstellt euren eigenen Charakter – was schonmal ein Unterschied zu den beiden Vorgängern ist – und werdet mit der Aufgabe betreut, eure Heimatstadt wiederaufzubauen, die einer schrecklichen Feuerkatastrophe zum Opfer gefallen ist. Neben dem klassischen Rollenspiel-Erlebnis bietet Octopath Travaler 0 also auch ein Stück Aufbausimulation. Aber natürlich müsst ihr auch die Unholde stellen, die euch eure Heimat genommen haben. Die Handlung soll an das Mobile Game Octopath Traveler: Champions of the Continent anknüpfen.

Kehrt der Cast aus Octopath Traveler 1 zurück?

Fans der Reihe sind auf jeden Fall sofort angefixt. „Das hätte ich niemals erwartet“, schreibt oboehobo32 auf Reddit. „Ich bin begeistert!“ Es wurden auch schon Charaktere aus früheren Octopath Traveler-Spielen gesichtet. „Ich habe Tressa, Therion und H’aanit aus dem ersten Teil erkannt“, versichert Jibbah_Jabbahwock. „Es sieht am Ende sogar so aus, als würde der komplette Cast aus dem Spiel auftreten – ich bin verwirrt.“

Einen Release-Termin für Octopath Traveler 0 gibt es auch schon – Fans werden sich freuen, dass das JRPG noch in diesem Jahr für Nintendo Switch und Switch 2, aber auch für PlayStation 4 und 5, Xbox Series X|S und PC erscheint – Stichtag ist der 4. Dezember. Etwas früher geht es schon mit Persona 3 Reload los, das ebenfalls für die Nintendo Switch 2 veröffentlicht wird.

