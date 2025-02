Nintendo Switch 2: Auf dem Direct-Event ist womöglich gar nicht die Konsole selbst das Highlight

Ehe uns die Nintendo Switch 2 in den Ladenregalen der Elektronikfachmärkte und der Online-Shops erwartet, werden noch einige Wochen verstreichen. Zuvor dürfen wir uns erst einmal auf das hauseigene Direct-Event freuen, das im April abgehalten werden soll.

Doch das eigentliche Highlight der Präsentation könnte womöglich gar nicht die kleine Konsole selbst werden: Super Smash Bros.-Schöpfer Masahiro Sakurai versetzt seine Fan-Gemeinde mit einem kryptischen Hinweis in Aufruhr.

Nintendo Switch 2: Super Smash-Schöpfer deutet womöglich neues Spiel an

So kommt es, dass der tragende Entwickler hinter der legendären Prügelspielreihe Datum und Uhrzeit der kommenden Direct-Präsentation, auf der die Nintendo Switch 2 genaustens unter die Lupe genommen werden soll, auf seinem Twitter-Kanal festgehalten hat. Nicht unbemerkt, sondern sogar ganz gegenteilig flippen Fans des Brawlers nun aus, die einen brandneuen Teil für den Nachfolger des Handheld-Hybriden wittern.

https://twitter.com/Sora_Sakurai/status/1887155803104403782

Dabei gibt Sakura nicht viel mehr als ein eher nichtssagendes „Ohh!“ von sich – was seine zurückhaltende Aufregung hinsichtlich der vollständigen Enthüllung der Switch 2 am 2. April ausdrücken dürfte (via Automaton). Währenddessen hoffen Fans darauf, dass es sich um eine Anspielung auf frisches Futter für die neue Hardware handelt und interpretieren so eine ganze Wagenladung Worte, die von Sakurai womöglich nicht einmal erdacht wurden, in die drei harmlosen Buchstaben.

Passend dazu: Was kostet die Switch 2? Das sagt Nintendo jetzt selbst zum Preis der neuen Konsole

Natürlich ist dies nicht der einzige Hoffnungsschimmer, den Sakurai in den vergangenen Wochen und Monaten durchscheinen ließ. 2022 eröffnete er seinen eigenen YouTube-Kanal, stellte diesen allerdings wieder ein, nachdem er versprochen hatte, nicht mit der Entwicklung von Spielen fertig zu sein. Außerdem verriet er, an einem neuen Spiel zu arbeiten, das „früher oder später“ enthüllt werden könnte. Für Liebhaber*innen ein eindeutiger Hinweis darauf, dass er sich mit einem weiteren Super Smash Bros.-Titel befassen könnte.

Keine offiziellen Informationen – doch der Erfolg lässt weiter hoffen

Aufgrund der spärlichen offiziellen Informationslage genießen wir die Spekulationen natürlich auch weiterhin mit Vorsicht, denn genauso erklärte Sakurai bereits in der Vergangenheit, er wüsste selbst nicht einmal, wie man einen neuen Super Smash Bros.-Eintrag überhaupt noch besser machen könne als die Switch-Version.

Doch der unglaubliche Erfolg von Super Smash Bros. Ultimate spricht für sich und nachdem jede Konsole seit der N64 im Jahre 1999 einen Ableger spendiert bekommen hat, stehen die Chancen auch für die Nintendo Switch 2 womöglich besser als Sakurai selbst vermuten lässt.

Quelle: Twitter / @Sora_Sakurai, Automaton