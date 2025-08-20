Nintendo Switch 2: Bald kommt ein echtes Grafik-Highlight für die Konsole – mit exklusiven Inhalten

Oft übersehen, aber in Deutschland gibt es ein kleines Studio, welches regelmäßig mit überraschend hoher Qualität um die Ecke kommt: Shin’en aus München. Schon seit 1999 sorgt das Unternehmen regelmäßig für Aufsehen, zuletzt etwa mit Fast Fusion zum Release der Nintendo Switch 2.

Für eben jene Konsole legt Shin’en jetzt nach und bringt eines der unterschätztesten Spiele der vorherigen Nintendo-Generation noch einmal erweitert zurück. Na, habt ihr auch Lust auf einen kleinen Touristenausflug mit wunderhübscher Optik?

Nintendo Switch 2: The Touryst Deluxe überraschend angekündigt

Shin’en bringt nämlich für die Nintendo Switch 2 The Touryst als sogenannte Deluxe Edition zurück. Das kleine Adventure mit der schicken Voxel-Grafik ist erstmals im November 2019 für die damals noch aktuelle Nintendo Switch erschienen und wusste durchaus zu begeistern. Auch wenn längst nicht alles so rund war, wie es Spieler*innen sonst vom Münchner Studio gewohnt sind.

Nach Veröffentlichungen für den PC und für andere Konsolen kehrt The Touryst nun zu Nintendo zurück. Noch im Sommer soll die erweiterte Version des technisch anspruchsvollen Adventures für die Nintendo Switch 2 das Licht der Welt erblicken. Einen genauen Termin gibt es bislang aber noch nicht.

Dafür aber steht bereits fest, wie sehr sich die Deluxe-Edition von The Touryst unterscheidet. Demnach gibt es eine neue Insel mit einem neuen Monument zu erkunden, mehrere neue Items und frische Quests. Zu guter Letzt soll es eine „verbesserte Grafik“ im Handheld- und Docked-Modus geben. Details dazu bleiben aber unerwähnt.

Release exklusiv für Nintendo

In der Ankündigung auf Twitter schreibt Shin’en weiter, dass The Touryst: Deluxe exklusiv für die Nintendo Switch 2 erscheint, eine Veröffentlichung für andere Plattformen also zumindest vorerst ausgeschlossen wird. Ein Preis wird in dem Beitrag derweil nicht erwähnt.

Es ist demnach unklar, ob es eventuell für Käufer*innen des Originals auf der Nintendo Switch eine Upgrade-Möglichkeit gibt. Falls ihr jedoch das Adventure auf dem PC, der PlayStation oder Xbox gespielt habt, schaut ihr erst einmal wegen der neuen Inhalte in die Röhre. Es ist aber vorstellbar, dass sie früher oder später noch nachgeliefert werden.

Während wir also noch auf den Release von The Touryst: Deluxe warten müssen, gibt es derweil ein brandneues Spiel für die Nintendo Switch 2 schon direkt günstiger. Alle Details erfahrt in der separaten Meldung.

