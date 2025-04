Nintendo Switch 2: Überraschende Rückkehr von Fan-Liebling – Vorgänger „war seiner Zeit voraus“

Nach der pickepackevollen Präsentation der Nintendo Switch 2 reden (nicht zu Unrecht) alle über das neue Mario Kart World, die Rückkehr von Donkey Kong in einem 3D-Abenetuer und die sensationelle Ankündigung des neuen FromSoftware-Titels.

Dabei wird fast übersehen, dass es noch einen weiteren Nintendo-Helden gibt, der seine Rückkehr exklusiv auf der Switch 2 feiert. Zugegeben war sein Trailer nicht mehr als ein Teaser, dennoch dürften sich einige über den Auftritt von Kirby gefreut haben.

Nintendo Switch 2: Kirby und sein Schöpfer wieder vereint

Der immer hungrige Dreamlander darf in Kirby Air Riders wieder seinen flitzeschnellen Stern besteigen und mit seinen Freunden um die Wette düsen. Das Spiel ist ein Nachfolger von Kirby Air Ride, das im Jahre 2003 für den Nintendo GameCube erschien, damals jedoch eher maue Rezensionen einfahren konnte.

Zu Unrecht, wie Bill Trinen, Vizepräsident im Bereich Produkt und Spielerlebnis bei Nintendo of America, meint. „Für mich war das eine der spannendsten Ankündigungen“, sagt er (via IGN) und macht dies an Masahiro Sakurai fest, dem Schöpfer von Kirby, der allerdings seit Längerem an keinem Spiel aus diesem Franchise mehr gearbeitet hat.

Seht hier den Teaser zu Kirby Air Riders:

„Es ist großartig, zu sehen, dass er zurückkommt, um wieder die Entwicklung eines Kirby-Spiels zu leiten“, führt Trinen aus. „Außerdem habe ich immer das Gefühl gehabt, dass Kirby Air Ride auf dem GameCube seiner Zeit voraus war und nicht völlig verstanden wurde.“ In dem Fun-Racer mit Kirby und seinen Freunden nahmt ihr selbstständig Tempo auf und musstet lediglich lenken und bremsen. Besondere Fähigkeiten wurden – ganz Kirby-like – durch das Aufsaugen von Gegnern aufgenommen.

Größere Plattform für Kirby Air Riders

„Es gibt einen harten Kern von Fans, die das Spiel auf dem GameCube gezockt haben und es lieben. Ich freue mich für sie und über ihre Begeisterung, weil es eine große Ankündigung ist“, so Trinen weiter. Heutzutage sei man „in der Lage, Kirby Air Riders einem viel größeren Publikum zu präsentieren. Und ich glaube, die Leute werden das Genie von Sakurai und was er mit dem Spiel geschaffen hat, zu schätzen wissen.“

Laut Trinen gebe es für eine Weile keine weiteren Infos zu dem Spiel, das Team um Sakurai arbeite aber hart an Kirbys Rückkehr. Wann Fans mit dem rosa Edelknödel, König Nickerchen (alias Dedede), Waddle Dee oder Dyna Blade in rasante Rennen stürzen können, ist noch nicht bekannt. Im Gegensatz zum neuen Abenteuer von Donkey Kong, in dem ein spannender Charakter angeteasert wurde.

