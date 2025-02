Nintendo Switch 2: Neues Patent zeigt überraschendes Feature – es verdreht euch den Kopf

Ein jüngst aufgetauchtes Patent, welches sich rund um die Nintendo Switch 2 dreht, deutet jetzt darauf hin, dass ein möglicherweise überraschendes Feature an Bord sein könnte. Dieses verdreht euch im wahrsten Sinne des Wortes den Kopf – oder sorgt für das Gegenteil.

So sollen sich die Joy-Con-Controller an den Seiten der Switch nach Belieben um 180 Grad drehen lassen, sodass sie auf beiden Seiten der Hauptkonsole eingesetzt werden können.

Nintendo Switch 2: Hinweis auf 180 Grad-Flip-Funktion

Wie unter anderem VGC berichtet, sollen sich in dem besagten Patent detaillierte Darstellungen finden, auf der man die Idee unschwer erkennen kann. Dieser zufolge sollen die beiden Joy-Cons das neue magnetische Verbindungssystem der Nintendo Switch 2 vollständig ausnutzen können, um sie ganz nach Gusto an beiden Seiten zu verwenden. Ein Feature, welches der ursprünglichen Switch fehlte und was immer mal wieder von Fans des Handheld-Hybriden kritisiert wurde.

Sollte an den daraus resultierenden Spekulationen etwas dran sein, so birgt dies auch weitere Vorteile. Beispielsweise wäre es somit möglich, die Switch 2 auf den Kopf zu stellen und so zu entscheiden, ob der Kopfhöreranschluss nach oben oder unten gerichtet sein soll. Auch andere Buttons und Funktionen – beispielsweise der Einschaltknopf, die Lautstärkeregelung oder der Cartridge-Slot – befänden sich wahlweise auf der oberen oder der unteren Seite.

Der USB-Steckplatz an der ursprünglich unteren Seite der Spielekonsole ist hingegen vermutlich zum Andocken der Switch im TV-Modus gedacht, während der neue USB-Slot auf der Oberseite leicht nach rechts versetzt wirkt, wenn man ihn frontal betrachtet. Stellt man die Switch 2 also auf den Kopf, kann man davon ausgehen, dass man sie auf diese Weise nicht andocken kann, es sei denn man entfernt die Joy-Cons oder nutzt einen Pro Controller.

Wofür die bislang nicht näher spezifizierte USB-Schnittstelle letzten Endes tatsächlich gedacht ist, wissen wir bislang nicht genau. Womöglich ist er für einige bislang ebenfalls unbekannte Peripheriegeräte geplant oder es wohnt ihm eine völlig andere Funktion inne. Mehr dürften wir auf der bereits angekündigten Direct-Präsentation rund um die Nintendo Switch 2 erfahren. Bis dahin empfehlen wir, die geteilten Informationen wie gewohnt mit einer Portion Vorsicht zu genießen.

Quellen: VGC