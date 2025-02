Nintendo Switch 2: Preis, Release und Spiele – wichtiges Datum steht fest

Die Nintendo Switch 2 ist seit wenigen Wochen offiziell angekündigt, aber mit Details hält sich der japanische Konzern trotzdem bislang zurück. Das wird sich in naher Zukunft ändern: Wir wissen endlich ganz genau, wann wir neue Informationen erhalten.

Bereits bekannt war, dass Nintendo am 2. April eine besondere Ausgabe seiner Direct-Veranstaltung abhält, in der es speziell um die neue Konsole und kommende Spiele geht. Jetzt ist auch bekannt, zu welcher Uhrzeit wir einschalten dürfen. Kaffee wird nicht unbedingt benötigt.

Nintendo Switch 2: Zu dieser Uhrzeit findet die Direct statt

Wie Nintendo in einer Mitteilung auf Twitter bekannt gibt, findet die heißersehnte Direct zur Nintendo Switch 2 am 2. April um 15:00 Uhr statt. Das heißt: Für viele läuft die Show während sie noch auf der Arbeit sind, andererseits müsst ihr auch nicht unbedingt länger wach bleiben, wie es sonst bei etlichen anderen Veranstaltungen der Fall ist.

Was gezeigt wird? Wie immer hält sich Nintendo bedeckt, aber die Ausgabe wird sich exklusiv um die neue Konsole drehen. Wahrscheinlich bekommen wir endlich mehr Details dazu, über welche besonderen Funktionen sie verfügt, wann sie offiziell erscheint und wie teuer sie vermutlich wird. Immerhin sollen bereits in den Tagen nach der Show die ersten Anspielevents in den USA stattfinden.

Lesetipp: Ihr wollt die Nintendo Switch 2 vorher ausprobieren? Dann checkt unbedingt euer E-Mail-Fach

Ebenfalls realistisch ist die Vorstellung verschiedener Spiele für die Nintendo Switch 2. Eventuell sehen wir endlich mehr zum noch nicht näher betitelten Mario Kart 8-Nachfolger oder dürfen einen ersten Blick auf ein neues 3D-Mario werfen? Es bleibt auf jeden Fall spannend und wir halten euch natürlich diesbezüglich auf dem Laufenden.

Aktuell wissen wir aber schon von ein paar wenigen Spielen, dass sie für die Nintendo Switch 2 erscheinen. Und in der Gerüchteküche wird über den Preis und den Releasetermin der Konsole fleißig diskutiert.

Quelle: Twitter / @NintendoDE