Nintendo Switch 2: Ultra-beliebtes Rollenspiel erscheint endlich für die Konsole – „das wurde auch Zeit“

Die Präsentation zu neuem Futter für die Nintendo Switch 2 und das Vorgängermodell ist vorbei und die Resonanz fällt eher mäßig aus. Zumindest Rollenspiel-Fans kamen aber auf ihre Kosten.

Mit Octopath Traveler 0, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales und Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection gab es gleich drei Neuankündigungen, die sich Liebhaber*innen japanischer RPGs merken sollten. Aber: Ein bekannter Genre-Vertreter schafft auch endlich den Sprung auf die Switch 2 und lässt Fans die Dark Hour bald unterwegs erleben.

Nintendo Switch 2: Persona 3 Reload kommt noch diesen Herbst

Die Rede ist natürlich von Persona 3 Reload, die im Januar 2024 auf dem PC, der Xbox Series X|S und der PlayStation 5 aufgeschlagene Neuauflage des Rollenspiel-Klassikers. Obwohl Persona 5 Royal es nach langer Wartezeit auf die Vorgängerkonsole schaffte, war Reload offenbar zu anspruchsvoll und musste sich bis zum Release der Nintendo Switch 2 gedulden. Nun ist der Moment, auf den einige Fans noch immer gewartet haben, endlich gekommen.

Hier der Trailer:

Am 23. Oktober ist es dann auch so weit, der DLC Episode Aigis soll, genau wie auf anderen Plattformen, separat erhältlich sein. „Wurde verdammt nochmal auch Zeit“, schreibt etwa Nutzer*in ilulu_iruru auf Twitter, viele waren wohl schon ungeduldig und konnten die Enthüllung von Publisher Atlus kaum noch abwarten. Doch jetzt könnt ihr mit Makoto Yuki und der Crew von S.E.E.S. endlich auch unterwegs den Tartarus unsicher machen.

Lesetipp: Unser Test zu Persona 3 Reload

Auch auf der Nintendo Switch 2 erwartet euch spielerisch das gleiche Paket, dem Ankündigungstrailer zufolge optisch nicht minder eindrucksvoll als auf den anderen Plattformen, wobei das aufgrund von einer Aneinanderreihung an Zwischensequenzen und Kampfmomenten natürlich recht schwierig nachvollziehen lässt. Trotz der Vorfreude auf den baldigen Release gibt es jedoch einen Wermutstropfen.

Physische Version als Game Key Card

Wie Persona-Content Creater ScrambledFaz auf Twitter mit einem Screenshot aus einem japanischen Store zeigt, wird Reload auf der Nintendo Switch 2 nämlich physisch nur als Game Key Card erscheinen. Das bedeutet: Auch, wenn ihr eine Cartridge in der Verpackung erhaltet, müsst ihr den Löwenanteil des Spiels aus dem Internet herunterladen. Schaltet man die Server irgendwann ab, verwandelt sich das Spiel in wertlosen Plastikmüll.

Schlechte Nachrichten für Fans physischer Spiele:

Ein Umstand, der vielen Spieler*innen gar nicht passt und im Zuge neuer Veröffentlichungen rund um die Nintendo Switch 2 immer und immer wieder kritisiert wird. Weitere Informationen zu dem Konzept liefern wir euch nochmal an anderer Stelle. Schon jetzt laufen selbst normale physische Spiele aber mit ähnlich problematischen Praktiken auf, bei denen man mit der Nintendo Switch 2 eine „Grenze überschreitet“.

