Nintendo Switch 2: Neues Update enttäuscht die Fans – „nicht besonders gut“

Es ist mal wieder so weit: Die japanische Spieleschmiede unterzieht ihren Konsolen einem taufrischen Update und wie immer erhoffen sich Besitzerinnen und Besitzer einschlägige Verbesserungen für die Nintendo Switch 2 und natürlich auch die ursprüngliche Switch.

Doch Pustekuchen, denn die Systemaktualisierung sorgt eher für enttäuschte Gesichter und Spott von Seiten der Community. Der Grund dafür liegt in den mageren Inhalten, mit denen Version 20.3.0, die mit dem 29. Juli 2025 auf den Spielgeräten ausgerollt wurde, aufwartet.

Habt ihr in den vergangenen Stunden eure Nintendo Switch 2 oder die erste Switch einmal eingeschaltet, dürfte euch das Firmware-Update mit der Nummer 20.3.0 direkt im Startbildschirm begrüßen. Es steht unmittelbar zum Download bereit, während natürlich auch die OLED- sowie die Lite-Version von den Aktualisierungen profitieren. Doch wie gewohnt fallen die Patch-Notizen, die wir von Nintendo zu lesen bekommen, äußerst knapp bemessen aus:

Allgemeine Verbesserungen der Systemstabilität zur Verbesserung der Benutzererfahrung.

So heißt es zumindest von offizieller Seite, in englischer Sprache nachzulesen auf der Webseite des Herstellers. Zwar ist damit noch lange nicht ausgeschlossen, dass sich die eine oder andere versteckte Verbesserung in dem Update verbirgt. Das, was uns Nintendo allerdings für die Switch 2 und ihre Ahnen vorsetzt, stößt auf nüchterne Reaktionen. So schreibt im entsprechenden Subreddit beispielsweise ein Fan in ironischem Ton „Ich kann die Stabilität bereits spüren“ und auch andere Nutzerinnen und Nutzer schließen sich dem an.

Weitere Kommentare zeigen sich mit einem Augenzwinkern dankbar, dass Nintendo die Wünsche aus der Community für das Update erhört hätte, während andere ihrem Unmut deutlicheren Ausdruck verleihen. So heißt es in einer Wortmeldung beispielsweise „Der Energiesparmodus vom T239 [Codename des System-on-a-Chip (SoC), der in der Nintendo Switch 2 verbaut ist, Anm. d. Red.] ist entweder nicht sehr gut oder die Software muss überarbeitet werden. Oder beides.“ Und auch unter dem Twitter-Post des bekannten Nintendo-Insiders Oatmealdome herrscht ein ähnlicher Ton, liest man hier beispielsweise Forderungen wie „Sie müssen die Internetprobleme beheben“ oder vergleichbare.

Am Ende überwiegen die Kommentare der Nutzenden allerdings, die das Update mit Humor nehmen. Sie springen dabei zumeist auf den Zug eines Memes auf, mit dem sich PlayStation-Hersteller Sony bereits seit Jahren herumschlagen muss. Denn auch jener hielt die Patch Notes oft knapp und informierte lediglich über ein paar Verbesserungen der System-Performance. Sehr viel schlimmer fällt derweil ein vernichtendes Urteil zur Nintendo Switch 2 aus.

