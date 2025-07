Nintendo Switch 2: Update löst ärgerliches Problem – über 20 Spiele gefixt

Auf der Nintendo Switch 2 gab es kürzlich ein Update, das einen ärgerlichen Fehler behoben hat, der bei einigen Spielen aufgetreten ist. Insgesamt waren 25 Titel davon betroffen.

Obwohl es eigentlich problemlos funktionieren sollte, auch Spiele der ersten Switch-Generation auf dem Nachfolger zu spielen, war dies in einigen Fällen nicht möglich. Das Update 20.2.0 bügelt diese Schwachstellen aus.

Bei über 20 Spielen gab es Probleme mit der Abwärtskompatibilität, sodass sie auf der neuen Nintendo Switch 2 nicht flüssig liefen oder Fehlermeldungen verursachten. Zu den bekannteten Titel, die davon betroffen waren, zählen Portal 2, Sky: Children of the Light, Crypt of the NecroDancer oder Endless Ocean Luminous. Mit dem aktuellen Update sollten die Probleme der Vergangenheit angehören und die Spiele flüssig laufen.

Die komplette Liste der Spiele, die von dem Update betroffen sind, liest sich wie folgt:

Chronicles of the Wolf

Crypt of the NecroDancer: Nintendo Switch Edition

D.C.4 Da Capo 4 Fortunate Departures

Dragon’s Lair Trilogy

Endless Ocean Luminous

Genso Rogoku no Kaleidoscope

Gunbird 2

Harvestella

KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World – Labyrinth of Hope and the Gathering of Adventurers Plus

Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku Wo Noroi no Ibutsu to Madoishi Bokensha-tachi

Labyrinth of Galleria: The Moon Society

Manticore: Galaxy on Fire

Nekopara Vol.1

Nekopara Vol.2

Northgard

Portal 2

Redemption Reapers

Sakuna: Of Rice and Ruin

Saviors of Sapphire Wings / Stranger of Sword City Revisited

SEGA Ages G-Loc Air Battle

SEGA Ages Virtua Racing

Sky: Children of the Light

ToHeart

Umineko When They Cry Saku: Nekobako to Musou no Koukyoukyoku

Warp Shift

Lesetipp: Demo-Event für Switch 2-Exklusivtitel geplant

Das Update behebt außerdem einen Fehler, bei dem ihr in den Interneteinstellungen feststeckt, während ihr nach Netzwerken sucht. Patch Notes des Nintendo Switch 2-Updates könnt ihr hier nachlesen.

Die Nintendo Switch 2 bekommt übrigens demnächst einen weiteren Playtest, bei dem es um ein streng geheimes Projekt gehen soll, um das sich einige Mythen ranken.

Quelle: NintendoEverything