Nintendo Switch 2-Upgrade: Schlechte Nachrichten für Zelda-Fans

Viele Infos gab es rund um die Nintendo Switch 2 in der letztwöchigen Präsentation, aber auch einige Fragezeichen, die selbst nach dem Showcase noch nicht weggewischt waren. Besonders die Situation um die Switch 2-Editionen bestehender Spiele konnte nicht ganz entwirrt werden.

Besagte spezielle Editionen ermöglichen euch ein grafisches Update bestehender Spiele, in manchen Fällen auch neue Inhalte; sie erfordern jedoch einen Aufpreis von zehn bis 20 Euro – so wie Games der neuen Generation im Allgemeinen 20 Euro teurer sein werden. Ihr solltet jedoch nicht erwarten, dass Nintendo euch etwas schenkt.

Zelda: Breath of the Wild – DLC im Switch 2-Upgrade nicht enthalten

Diese Erfahrung müssen zum Beispiel Zelda-Fans machen. Der hoch gelobte und richtungsweisende Titel Breath of the Wild – mittlerweile acht Jahre alt – wird ebenfalls mit einer zehn Euro teureren Nintendo Switch 2-Edition bedacht. Das umfangreiche Open World-Abenteuer endlich in 60 FPS erleben zu können, ist vielen Spieler*innen sicher noch einmal einen Aufpreis wert – zusätzlich werden sie mit einem Achievement-System und den Zelda Notes bedacht, einer Art Navigationssystem für Hyrule.

Spielerische Inhalte, die über die Standard-Version von Breath of the Wild hinausgehen, bietet die Nintendo Switch 2-Edition jedoch nicht; soll heißen: Der Erweiterungspass, ebenfalls aus dem Jahr 2017, mit den Paketen Die Legendären Prüfungen und Die Ballade der Recken, muss weiterhin extra erworben werden. Dies bestätigte Nintendo in einer Mitteilung gegenüber IGN.

Okay, es wird euch nichts extra berechnet und es gibt keine versteckten Kosten (mit der Ausnahme, dass Nintendo im eShop mittlerweile auch für Breath of the Wild für die Switch 69,99 Euro aufruft, wie auch zuvor schon für den Nachfolger Tears of the Kingdom – zehn Euro mehr als für alle anderen Spiele); der japanische Spielekonzern kommt euch aber auch nicht entgegen. Den DLC in der neueren Version als Dreingabe beizufügen wäre mit Blick auf die spärlichen spielerischen Neuerungen ein nettes Zeichen gewesen.

Aber für nette Aussagen ist Nintendo beim Thema Preispolitik ohnehin nicht bekannt; so machte der Präsident von Nintendo of America, Doug Bowser, seinem Name alle Ehre und empörte kürzlich mit einem Statement. Wenn ihr keine Lust habt, für das komplette Switch 2-Erlebnis von Legend of Zelda: Breath of the Wild inklusive DLCs einen Hunni hinzublättern, dann entschädigt euch vielleicht zumindest diese kostenfreie Zelda-Interpretation.

Quelle: IGN