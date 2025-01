Nintendo Switch 2: Der angebliche „C-Button“ bringt womöglich völlig andere Funktionen mit sich

Der offizielle Präsentations-Trailer der Nintendo Switch 2 ist aktuell in aller Munde. Jüngst veröffentlicht, zeigt er endlich, was an der Flut aus Gerüchten und Spekulationen, die in der Vergangenheit die Runde machten, wirklich dran ist.

Und tatsächlich: Viele Features, beispielsweise die magnetischen Joy-Cons, das Farbschema und weitere Funktionen scheint Nintendos neue Konsolengeneration mitzubringen. Um den vermeintlichen und im Vorfeld häufig angesprochenen „C-Button“ ranken sich allerdings auch weiterhin Rätsel.

Nintendo Switch 2: Was hat es mit dem „C-Button“ auf sich?

Bereits vor Monaten brodelte die Gerüchteküche: Nintendo würde planen, die Switch 2 beziehungsweise einen ihrer Controller mit dem fast schon legendären „C-Button“, der schon zu Zeiten des GameCubes und der N64 vorhanden war, auszustatten. Und siehe da: Der rechte Joy-Con beherbergt tatsächlich einen zusätzlichen, neuen Knopf direkt unter dem Home-Button – allerdings auch nicht mehr.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der Knopf selbst ist nicht mit einem „C“ versehen, wie es bei den vorherigen Modellen beim entsprechenden Button der Fall war. Im Trailer selbst wird ebenso wenig verraten, was die Taste für Funktionen mit sich bringt. Weiteren Gerüchten zufolge könnte sich mit ihrer Hilfe ein Text- oder Video-Chat-Menü im Spiel öffnen.

Passend dazu: Nintendo Switch 2 vor Release anspielen – So meldet ihr euch für das Event an

Natürlich könnte er trotzdem ebenso gut die Funktionen des „C-Buttons“ übernehmen – oder aber für eine vollkommen andere Aufgabe bestimmt sein. Womöglich hat Nintendo ihn auch einfach nur für den ersten Trailer geschwärzt, um Leakern und Spekulanten eins auszuwischen.

Die Antwort könnten wir schon im April mit der angekündigten Nintendo Direct zur Switch 2 erhalten. Bis dahin bleibt uns nichts anderes übrig als gemütlich abzuwarten – oder auf die neuen Vermutungen, die in der Zwischenzeit angestellt werden dürften, zu vertrauen.

Quelle: YouTube / Nintendo of America