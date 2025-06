Nintendo Switch 2: Vernichtendes Urteil über neue Konsole gefällt – „Schlimmer, als wir angenommen hatten“

In den Händen frisch gebackener Besitzer*innen ist die Nintendo Switch 2 in den meisten Fällen ein willkommenes neues Stück Technik und eine aufregende Neuanschaffung, auch wenn an der Spielefront noch ein paar Erwartungen offen bleiben.

Es ist allerdings kein Geheimnis: Krasse Next-Gen-Tech steckt in dem Gerät nicht, hier muss die Erwartungshaltung also entsprechend angepasst werden. Ansonsten könntet ihr ganz schön enttäuscht sein, wie ein Experte des bekannten Hardware-Verbundes Digital Foundry jetzt nochmal deutlich herausstellt.

Nintendo Switch 2: Bildschirm hinterlässt bei Testung negativen Eindruck

Nach einem ausgiebigen Test der Nintendo Switch 2 hatte Digital Foundry zuerst ein echt wohlwollendes Fazit gezogen. „In Bezug auf das Design der Hardware sind wir insgesamt glücklich mit Nintendos Entscheidungen„, heißt es in dem abgegebenen Bericht. Doch schon hier ist aufgefallen, dass der LCD-Bildschirm definitiv zu wünschen übrig lässt, und das nicht nur, weil sich der Vergleich mit der OLED-Switch wechselnden Nutzer*innen aufdrängt.

„[…] der Screen selbst ist in einer Vielzahl an Stellen problematisch“, leitet man die Kritik hierzu ein. Unter anderem sei die HDR-Unterstützung nicht zufriedenstellend, Verschwimmungseffekte bei Bewegungen würden schlimmer als beim originalen Vorgänger auffallen und die erwünschte Wirkung von VRR (variable refresh rate) bliebe in einigen Fällen aus, so die Erkenntnisse aus der detaillierten Auseinandersetzung.

Lesetipp: Spieler*innen machen bedenkliche Entdeckung an ihren Nintendo Switch 2-Konsolen

Reaktionszeit als neuer Kritikpunkt

My Nintendo News hat eine Zusammenfassung des Beitrags mit der Kurzbeschreibung „Beeindruckendes Upgrade für die neuen Generation geschmälert von einem unterdurchschnittlichen Display“ auf Twitter gepostet. Daraufhin beschwerte sich eine Person über den negativen Teil des Fazits, immerhin sei doch mehr aus den Gegebenheiten rausgeholt worden, als man ursprünglich von der neuen Generation erwartet hatte.

John Linneman von Digital Foundry jedoch kontert diese Aussage mit einem noch düsteren Blick auf die Qualität der Anzeige, verlinkt eine Grafik der Seite chimolog, welche die Nintendo Switch 2 unter verschiedenen aktuellen Bildschirmen als jenen mit der schlechtesten Reaktionszeit herausstellt. „Es ist sogar schlimmer, als wir erwartet hatten„, kommentiert Linneman mit Hinblick auf die von ihm bereitgestellte Quelle.

„Einer der langsamsten modernen LCD-Screens, die ich je gesehen habe. Wenn du jemand bist, der sich nur die Spezifikationen auf der Verpackung anschaut und von Displays nichts versteht, dann könntest du beeindruckt sein“, vertieft er seinen Unmut über die unzureichende Leistungsstärke.

Nur nicht vergessen: Abgesehen von diesem Aspekt verliert Digital Foundry überwiegend positive Worte über die Konsole. Wer sich dennoch abgeschreckt fühlt, sollte vermutlich auf ein kommendes OLED-Modell warten. Und falls es eher Spielereleases sein sollten, von denen ihr eure Kaufentscheidung abhängig macht, empfiehlt es sich, die Augen auf eine vermutete, große Ankündigung für die Nintendo Switch 2 zu richten.

Quellen: Twitter /@dark1x, @MyNintendoNews, @Drtre81, Eurogamer