Nintendo Switch 2: Verwirrung unter den Fans – jetzt schafft der Konzern Klarheit

Mit der jüngst abgehaltenen, ausführlichen Präsentation der Nintendo Switch 2 auf dem hauseigenen Direct-Event wurden die meisten Fragen, die sich Fans rund um die neue Konsolengeneration stellten, beantwortet. Doch auch einige neue wurden aufgeworfen.

So sorgten beispielsweise die Switch 2-Editionen der Spiele, die ursprünglich bereits für das erste System erschienen sind, nun für reichlich Verwirrung in der Community. Doch natürlich hat die japanische Spieleschmiede die passenden Antworten parat und schafft nun Klarheit.

Nintendo Switch 2: First Party-Upgrades kommen wohl ohne Download aus

So bestätigte Nintendo nun, dass die Switch 2-Editionen der originalen First Party-Switch-Spiele den kompletten Titel auf der Gamecard mitbringen würden, anstelle eines Downloads zu erfordern. Dies muss allerdings bei Third Party-Titeln nicht zwangsläufig der Fall sein. Seit dem Direct-Event stand die Frage im Raum, worauf sich die Inhalte auf den physischen Karten beschränken.

Schon zuvor erklärte Nintendo, dass die Konsole sowohl reguläre Gamecards als auch die sogenannten Game-Key-Karten unterstützen würde, die als eine Art „Schlüssel“ zum Herunterladen des vollständigen Spieles fungieren sollen. Auf dem aktuellen Stand ist allerdings unklar, welche Spiele welchen Kartentyp nutzen werden. Weiterhin war nicht ganz klar, ob die Switch 2-Editionen sowohl das Original als auch das Upgrade-Paket inkludieren würden.

In einem Statement gegenüber Vooks heißt es nun seitens Nintendo: „Physische Versionen von Nintendo Switch 2 Edition-Spielen enthalten das ursprüngliche Nintendo Switch-Spiel und das dazugehörige Upgrade-Pack auf derselben Spielkarte (d.h. es handelt sich ausschließlich um Nintendo Switch 2-Spielkarten, ohne Download-Code).“ Und weiter: „Alternativ können einige Publisher Spiele der Nintendo Switch 2 Edition als Download-Codes in einer physischen Verpackung ohne Spielkarte veröffentlichen.“

Konkret bedeutet das, dass beispielsweise sowohl Zelda: Tears of the Kingdom als auch Kirby und das Vergessene Land sowie Super Mario Party Jamboree vollständig auf ihren Gamecards für die neue Konsole zu finden sind. Third Party-Publisher greifen womöglich aber trotzdem zum Download-Code. Derweil hat der Konzern auch den Preis für das Nintendo Switch 2-Upgrades von Zelda enthüllt – und damit eine Debatte unter den Fans ausgelöst.

Quellen: Vooks