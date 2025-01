Nintendo Switch 2: Video zeigt eine Funktion, die euch der Trailer nicht verraten hat

Zugegeben: Der erste Trailer zur Nintendo Switch 2 hat zwar schon viel von der neuen Konsole gezeigt, aber gleichzeitig jede Menge Details offengelassen. Eines war aber offenbar schon bereit, präsentiert zu werden – Nintendo hat es aber nicht in das Video gepackt.

Die Rede ist von den Joy-Con, die neuerdings wohl mithilfe von Magneten an der Konsole befestigt sind. So viel wussten wir schon dank der Leaks. Nur wie entfernt ihr die Controller, wenn ihr etwa das Gerät ins Dock packt? Darauf gibt es bereits eine simple Antwort, die ein wahres Kinderspiel ist. Ihr seht es nur nicht so direkt im Trailer.

Nintendo Switch 2: So entfernt ihr die Joy-Con-Controller

Die Joy-Con verändern sich mit der Nintendo Switch 2: Sie sind größer, farblich zur Veröffentlichung in einem schlichten schwarz mit farbigen Akzenten gehalten und werden, so heißt es in den Leaks, per Magnet an die Konsole geheftet. Beim Entfernen müsst ihr jedoch nicht kräftig ziehen, um die magnetische Verbindung zu lösen. Stattdessen hat Nintendo einen anderen Kniff parat.

Im Trailer ist dieser wie erwähnt nicht so richtig zu sehen. Die offizielle Nintendo-Webseite hält jedoch ein weiteres, sehr kurzes Video parat, in der eine bestimmte Taste erklärt wird. Die befindet sich auf der Rückseite eines einzelnen Joy-Con und löst den Controller von der Konsole selbst – ganz ohne großen Aufwand.

Wie genau das aussieht, seht ihr hier im Video auf Reddit. Das wirkt schon in gewisser Weise durchdacht:

Was auch das neue Video nicht zeigt? Ob es sich tatsächlich um Magneten handelt, mit denen die Joy-Con haften bleiben. Gemäß der Leaks soll dem tatsächlich so sein, Nintendo hat das bislang aber nicht bestätigt. Gehen wir aber mal davon aus, dass es sich tatsächlich um ein magnetisches Feature handelt, dann lockert der Knopf wohl die Verbindung beziehungsweise stößt den Controller von der Halterung.

Was kann die Nintendo Switch 2 noch?

Ob es sich am Ende um Magneten oder eine gänzlich andere Methode handelt, wie die Joy-Cons an die Konsole gesteckt werden, bleibt noch abzuwarten. Klar ist aber, dass die Methode der ersten Nintendo Switch ausgedient hat: Das Schienensystem, bei dem auch gerne mal falsch angesetzt wurde, verabschiedet sich in den Ruhestand.

Darüber hinaus ändert sich noch ein wenig mehr, unter anderem was Größe, Standfuß und mehr angeht. Alle Unterschiede zwischen der Nintendo Switch 2 und ihrem Vorgänger fassen wir für euch in einem separaten Artikel zusammen. Hier findet ihr zudem alle bisher bestätigten Spiele für die neue Nintendo-Konsole.

Quelle: Nintendo, Reddit / @cambeius