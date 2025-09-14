Nintendo Switch 2: Völlig kostenlos – beliebten Exklusivtitel könnt ihr jetzt gratis spielen

Die Nintendo Direct war wieder einmal knallvoll mit neuen Informationen zu vielen Nintendo-Spielen und Switch 2-Releases. Auch zu Donkey Kong Bananza, das erst kürzlich auf einen großen Erfolg feierte, gab es bereits jetzt spannende Neuigkeiten.

Und auch wenn sich ein Großteil der Präsentation auf Super Mario konzentrierte, dessen erstes Jump’n’Run morgen auf den Tag genau seinen 40. Geburtstag feiert, kamen andere Games wahrlich nicht zu kurz.

Donkey Kong Bananza: Gratis-Demo und neuer Roguelike-Modus

Rund zwei Monate, nachdem ihr euch erstmals mit dem sympathischen Affen durch die Welt von Donkey Kong Bananza gegraben habt, um Banandium und andere wertvolle Edelsteine freizuschaufeln, geht es schon in ein weiteres Abenteuer in Form eines DLCs. Habt ihr das Spiel bereits abgeschlossen, gibt es auf der DK-Insel, der Heimat der Protagonisten und seinen Freund*innen, neue Herausforderungen.

Seht hier die komplette Nintendo Direct im Video:

Nicht nur könnt ihr ganz entspannt in einer Art Free-Roam-Modus mit Pauline die Insel erkunden und bekannte Gesichter treffen, auch gibt es eine Aufgabe namens Smaragdrausch, die sich als komplett neuartiger Roguelike-Modus darstellt. Auf der Insel wie auch in den Schichten des Hauptspiels müsst ihr so viel von den türkisfarben leuchtenden Smaragden einsammeln, wie möglich. Während einer zeitlich begrenzten Runde findet ihr dabei auch Puzzlestücke und andere Collectibles, die euch zusätzliche Fähigkeiten, Multiplier und vorübergehende Effekte bringen.

Nach jeder Runde werden eure Fähigkeiten zurückgesetzt; für die gesammelten Smaragde bekommt ihr Ingame-Währung, die ihr in neue Kostüme oder Statuen für eure Insel investieren könnt. Und wer sich bisher noch nicht für Donkey Kong Bananza begeistern konnte, hat jetzt die Möglichkeit, in einer kostenfreien Demo in den kunterbunten und kreativen Collectathlon reinzuschauen.

Sowohl die Demo als auch der kostenpflichtige DLC für Donkey Kong Bananza sind ab heute erhältlich. Zu einem weiteren Nintendo Switch 2-Titel, der bereits seit Jahren sehnlichst erwartet wird, gab es in der Präsentation ebenfalls spannende Neuigkeiten, wie ihr hier lesen könnt.

