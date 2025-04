Nintendo Switch 2 vorbestellen: Das müsst ihr jetzt wissen

Die Hüllen der Nintendo Switch 2 sind gefallen: Im Rahmen einer großen Präsentation gab es zahlreiche Informationen zur kommenden Konsole. Eine Sache hat das Unternehmen aber nicht im Video verraten – wann und wo lässt sich die Switch 2 denn vorbestellen?

Falls ihr die Konsole am ersten Tag besitzen wollt, werden euch einige Einschränkungen in den Weg gelegt. Damit meinen wir nicht unbedingt den Preis der Nintendo Switch 2, sondern die Anforderungen, die ihr erfüllen müsst, um überhaupt die Konsole so früh wie möglich vorbestellen zu dürfen. Wir fassen für euch das Prozedere zusammen.

Nintendo Switch 2: So könnt ihr Konsole ab April vorbestellen

Den Preis kennen wir ja schon: Zwischen 470 und 510 Euro kostet die Nintendo Switch 2, je nachdem, ob ihr sie ohne oder mit Mario Kart World erwerben wollt. Sofort kaufen ist aber eh nicht drin: Wie die deutsche Store-Webseite verrät, sollen vorerst die „engagiertesten Nintendo Switch-Spieler in Europa und im Vereinigten Königreich“ belohnt werden.

Was heißt das genau? Nun, lediglich Spieler*innen, die die Auswahlkriterien seitens Nintendo erfüllen, erhalten die Möglichkeit ab dem 8. April 2025 vorzubestellen. Die Kriterien sehen wie folgt aus:

Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft: Ihr müsst bis zum 31. März 2025 mindestens zwei Jahre lang ununterbrochen über ein aktives Abo verfügen. Auch am Tag der Vorbestellung muss euer Abo noch gültig sein. Bei der Familien-Mitgliedschaft ist lediglich der Inhaber berechtigt, die anderen Mitglieder nicht.

Ihr müsst bis zum 31. März 2025 mindestens zwei Jahre lang ununterbrochen über ein aktives Abo verfügen. Auch am Tag der Vorbestellung muss euer Abo noch gültig sein. Bei der Familien-Mitgliedschaft ist lediglich der Inhaber berechtigt, die anderen Mitglieder nicht. Spielzeit: Es muss eine „gewisse Zeit“ mit Spielen auf der Nintendo Switch verbracht haben, die gekauft worden sind. Spieler*innen mit einer höheren Zeit werden bevorzugt.

Es muss eine „gewisse Zeit“ mit Spielen auf der Nintendo Switch verbracht haben, die gekauft worden sind. Spieler*innen mit einer höheren Zeit werden bevorzugt. Nutzungsinformationen: Ihr müsst euch dafür entschieden haben, eure Nutzungsinformationen mit Nintendo zu teilen.

Ihr müsst euch dafür entschieden haben, eure Nutzungsinformationen mit Nintendo zu teilen. E-Mails von Nintendo: Ihr habt Nintendo erlaubt, euch Werbe-E-Mails zu senden.

Lesetipp: So viel kostet die Nintendo Switch 2

Wie die Kriterien im Detail aussehen, das geht aus den Anforderungen nicht hervor. Ob beispielsweise schon hundert Stunden oder erst tausend Stunden Spielzeit ausreichen, bleibt schlichtweg abzuwarten. Immerhin: Nintendo deutet an, die Anforderungen „möglicherweise“ im Laufe der Zeit zu senken.

Ab wann ist sie für alle vorstellbar?

Die große Preisfrage ist: Wann können alle interessierten Spieler*innen die Konsole vorbestellen? Das wissen wir leider derzeit noch nicht. Nintendo selbst gibt dazu keine Auskunft, sondern belässt es bei den aktuellen Informationen. „Wir werden uns durchwegs darauf konzentrieren, den engagiertesten Nintendo Switch-Spielern Priorität einzuräumen“, so das Unternehmen.

Ob das bedeutet, dass die Konsole eventuell nur über Nintendo vorbestellbar sein wird oder später auch über andere Händler, wird die Zeit zeigen. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Bis dahin findet ihr hier alle Infos zu Mario Kart World, welches exklusiv auf der Nintendo Switch 2 erscheint.

Quelle: Nintendo Store