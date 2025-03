Nintendo Switch 2 vorbestellen: Ihr müsst schnell sein, behauptet gut informierter Insider

Droht der Nintendo Switch 2 ein ähnliches Schicksal wie dem Vorgänger? Obwohl das japanische Unternehmen alles daran setzt, dass zum Release so viele Interessenten wie möglich eine Konsole erhalten, könnte es trotz allem ziemlich knapp werden.

Dies behauptet jetzt ein wohlbekannter Insider, der sich auf eine anonyme Quelle innerhalb einer US-Handelskette bezieht. Demnach wird dort schon gerechnet, dass sämtliche verfügbaren Exemplare innerhalb kürzester Zeit vergriffen sind – profitieren ausgerechnet Scalper erneut von einer verzwickten Situation?

Nintendo Switch 2: Darum solltet ihr euch nicht zu viel Zeit lassen

Wann die Nintendo Switch 2 genau in den Verkauf geht beziehungsweise die Vorbesteller-Phase startet, wissen wir offiziell noch nicht. Laut jüngsten Gerüchten soll sie bereits am 2. April starten, andere wiederum berichten vom 9. April. Vermutlich wissen wir am Mittwoch mehr, wenn die große Konsolenvorstellung vorbei ist.

Wenn ihr von Anfang an dabei sein wollt, müsst ihr euch allerdings beeilen und womöglich eine gute Portion Glück intus haben. Wie der in der Regel sehr gut informierte Tom Henderson bei Insider Gaming schreibt, bereitet sich mindestens eine Einzelhandelskette in den USA darauf vor, dass das von Nintendo zur Verfügung gestellte Kontingent schnell ausverkauft sein wird.

Laut Henderson geht dies aus internen Dokumenten und E-Mails hervor, die er einsehen konnte. Demnach habe Nintendo nur eine „begrenzte Anzahl an Einheiten“ zur Verfügung gestellt. Interessierte Fans sollten wohl dementsprechend nicht mit einer Vorbestellung zögern, sofern sie die Konsole vom ersten Tag an besitzen wollen.

Kleiner Bonus für alle Vorbesteller*innen

Ob die Infos stimmen, bleibt abzuwarten. Sollte sie allerdings der Wahrheit entsprechend, könnte es auf dem Gebrauchtmarkt bei der Nintendo Switch 2 sehr ungemütlich zugehen. Schon in Zeiten der Corona-Pandemie sind die Preise für die Vorgänger-Konsole durch die Decke geschossen und haben sich erst einige Zeit später wieder eingependelt.

Ein Szenario, welches Nintendo laut eigenen Aussagen eigentlich vermeiden möchte. Wie genau, das hat der aus Kyoto stammende Konzern bislang nicht erläutert. Bleibt nur zu hoffen, dass die Hybrid-Konsole trotz aktueller Berichte nicht zum Scalper-Paradies wird.

Immerhin: Wer es schafft, eine Nintendo Switch 2 vorzubestellen, erhält laut dem US-Händler eine exklusive Münze als Bonus dazu. Wenn ihr übrigens bei der Präsentation der Konsole dabei sein wollt, fassen wir für euch alle Infos zum Livestream der Nintendo Switch 2 hier zusammen.

