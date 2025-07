Nintendo Switch 2: Vorsicht vor fieser Betrugsmasche – beim Gebrauchtkauf solltet ihr unbedingt aufpassen

Einen knappen Monat ist die Nintendo Switch 2 jetzt im Umlauf und ja, tatsächlich gibt es die 470 Euro teure Konsole schon jetzt gebraucht zu kaufen.

Manch eine*r hat vielleicht gemerkt, dass der Vorgänger doch noch reicht. Vielleicht macht Mario Kart World auch nicht allen so viel Spaß wie vermutet. Oder aber: Man hat Mist gebaut und die Nintendo Switch 2 aus dem einen oder anderen Grund unbrauchbar gemacht. Sie dann allerdings verkaufen zu wollen, ist reinster Betrug.

Nintendo Switch 2: So verliert ihr den Online-Zugang

Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen: Es ist kein Ding der Unmöglichkeit, seine Nintendo Switch 2 unbrauchbar zu machen. Damit ist nicht gemeint, dass ihr mit einem Hammer wiederholt auf den Bildschirm schlagt, so wie in diesem Stresstest. Stattdessen reicht schon ein falscher beziehungsweise als offensiv ausgelegter Nutzer*innenname oder die Verwendung von Drittanbieter-Modifikationen wie der MIG Flash Card, um von Nintendo gesperrt zu werden.

Egal, aus welchem Grund: Wenn der japanische Konzern den Bannhammer schwingt, könnt ihr die Konsole zwar noch offline verwenden, mit Updates oder Downloads ist aber Schluss. Das macht die Nintendo Switch 2 natürlich ziemlich unattraktiv, hart ausgedrückt zu einem ziemlich teuren Briefbeschwerer. Sie dann aber verkaufen und andere Spieler*innen über den Tisch ziehen zu wollen, ist trotzdem alles andere als in Ordnung.

Gesperrte Konsolen im Umlauf

Genau das ist leider Reddit-Nutzer*in Bimmytung passiert: Er oder sie war auf der Suche nach einer gebrauchten Nintendo Switch 2 und ist bei Walmart auch fündig geworden. Ein zurückgegebenes Bundle mit Mario Kart World wartete im Regal, der Code war allerdings bereits eingelöst, also 50 Dollar Rabatt obendrauf. Doch zuhause die Enttäuschung: Beim Einrichten der Konsole erscheint die Fehlermeldung 2124-4508, Nintendo hat die Nutzung der Online-Dienste eingeschränkt.

Offenbar hat also jemand die Konsole unbrauchbar gemacht – wobei unklar ist, ob absichtlich oder nicht – zurückgebracht und den Kaufpreis wiederbekommen. Bimmytung hatte Glück, Walmart nahm die Nintendo Switch 2 anstandslos zurück – und stellt sie nun hoffentlich nicht erneut ins Regal, sodass niemand anderes übers Ohr gehauen wird. Doch die Aktion sollte euch eine Lehre sein.

Entsprechend warnen auch in den Kommentaren zahlreiche Nutzer*innen davor, eine gebrauchte Nintendo Switch 2 zu kaufen, so verlockend dies auch sein mag. Wer auf Nummer sicher gehen will, erwirbt die Konsole neu oder von einer oder einem Bekannten des Vertrauens, sonst könnte möglicherweise das gleiche Schicksal auf euch warten.

Habt ihr das gute Stück derweil zuhause und nutzt den Game Chat nicht, aber wollt trotzdem vom C-Knopf Gebrauch machen, verraten wir euch an anderer Stelle einen einfachen Trick für eure Nintendo Switch 2.

