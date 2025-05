Nintendo Switch 2: Warnung an wartende Fans – das solltet ihr zum Release auf keinen Fall tun

Nach einer gefühlt endlos langen Wartezeit ist es schon in wenigen Tagen so weit: Die Nintendo Switch 2 feiert ihre Veröffentlichung und Fans der japanischen Spieleschmiede können die Konsole käuflich erwerben. Doch schon jetzt wird davor gewarnt, direkt zum Release einen kostspieligen Fehler zu begehen.

Denn es kann dazu kommen, dass der Nachfolger des gefeierten Handheld-Hybriden nicht direkt zu seinem Launch am 5. Juni 2025 zur Verfügung steht. Schon im Vorfeld war aufgrund des riesigen Interesses von Engpässen die Rede, Diese dürften wie gewohnt in dubiosen Deals auf eBay, Kleinanzeigen und Co. münden, mit denen euch schamlos das Geld aus der Tasche gezogen werden soll.

Nintendo Switch 2: Yahoo warnt vor kostspieligem Fehler und rät zur Geduld

Geht ihr zum Verkaufsstart der Nintendo Switch 2 tatsächlich leer aus, ist das zwar schade, aber kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Noch viel weniger sollte euch der Umstand dazu veranlassen, auf privatem Wege eine der neuen Konsolen für Unsummen zu kaufen – die in aller Regel weit über dem eigentlichen Verkaufspreis im Einzelhandel liegen.

Schuld daran tragen sogenannte Scalper, die den Wiederverkaufswert aus reiner Geldgier in die Höhe treiben. Vor allem bei der Switch 2 dürfte dies problemlos funktionieren, immerhin ist der Hype um die Konsole nicht mehr zu bändigen.

Dass Nintendo die hohe Nachfrage direkt zum Release der Switch 2 decken kann, daran zweifelt der Konzern teilweise sogar selbst. Schon im Vorfeld gab es ein Anmelde- und Auswahlverfahren, welches euch zur Vorbestellung der zweiten Switch berechtigte. In manchen Teilen der Welt, beispielsweise im Ursprungsland Japan, musste sogar per Losprinzip darüber entschieden werden, wer zum Start eine Konsole bekommt und wer vorerst leer ausgeht.

Auch hierzulande besteht die Gefahr, dass sie in den ersten Wochen vergriffen ist, während schon jetzt Vorbestellungen über die bekannten Elektronikfachmärkte oder Amazon zumindest aktuell aussichtslos erscheinen.

Keine Macht den Scalpern

Zahlt man dort für die Switch 2 noch regulär 469,99 Euro beziehungsweise 509,99 Euro, wenn man sich für das Bundle mit Mario Kart World entscheidet, kann man sich leicht ausmalen, welche Preise auf eBay und anderen Portalen verlangt werden dürften. Vor diesem Vorgehen warnt nun auch der japanische Ableger von Yahoo Shopping (via Gamerant). Explizit wird davon abgeraten, mehr als die UVP für die Nintendo Switch 2 auszugeben, selbst wenn man es kaum noch erwarten könne, auf der Konsole zu zocken.

Stattdessen wird empfohlen, sich in Geduld zu üben und den lästigen Gierschlunden einen Riegel vorzuschieben. Nintendo würde ohnehin alles daran setzen, der hohen Nachfrage gerecht zu werden und dementsprechend die Produktion der Nintendo Switch 2 ankurbeln, wofür auch eine jüngst eingegangene Partnerschaft mit einem Technik-Riesen spricht.

Quellen: Gamerant