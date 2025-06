Nintendo Switch 2: Warnung kurz vor Release – diesen Fehler solltet ihr auf keinen Fall begehen

Die Nintendo Switch 2 erscheint in Kürze – doch noch vor dem Release haut der Hersteller eine Warnung raus, die vorfreudige Fans in aller Ungeduld unbedingt beachten sollten. Denn einen Fehler, der nicht gerade zu den gewöhnlichen zählt, solltet ihr tunlichst vermeiden.

Dabei geht es ganz konkret um den Displayschutz der Switch 2, wie man in der Bedienungsanleitung der japanischen Spieleschmiede zum Nachfolger des gefeierten Handheld-Hybriden nun liest. Von eben jenem lasst ihr nämlich idealerweise die Finger. Dahinter steckt ein sowohl spannender als auch einleuchtender Grund.

Nintendo Switch 2: Hersteller warnt – Finger weg vom Displayschutz

Wer sich in der jüngeren Vergangenheit etwas taufrische Technik zugelegt hat, der erinnert sich sicherlich an die Schutzfilme und -folien, mit denen Hersteller ihre Geräte in aller Regel versehen, ehe sie den Weg in die Hände der Kundinnen und Kunden finden. Reißt ihr diese auch immer in aller Ungeduld einfach ab, seid gewarnt: Bei der Nintendo Switch 2 solltet ihr den Displayschutz dringend dranlassen.

Nicht etwa, weil es das Display vor lästigen Kratzern oder Verunreinigungen schützt – das ist nur ein netter Nebeneffekt. Der eigentliche Zweck des hauchzarten Schutzfilmes dient dazu, dass ihr euch nicht verletzt, wenn es doch mal zu einem Unglück kommt. So heißt es in der jüngst über die offizielle Webseite veröffentlichten Bedienungsanleitung zur Nintendo Switch 2, die sich als PDF herunterladen lässt, ganz konkret:

„Der Bildschirm ist mit einer Schutzschicht bedeckt, die dazu dient, dass im Schadensfall keine Splitter verteilt werden. Zieht sie nicht ab.“

Auch spannend: Nintendo Switch 2: Warnung an wartende Fans – das solltet ihr zum Release auf keinen Fall tun

Solltet ihr eure Nintendo Switch 2 also unglücklicherweise doch mal zu einem Scherbenhaufen verarbeiten, etwa, weil euch die kleine Konsole ungünstig aus der Hand fällt, dann schützt euch die Folie vor möglichen Verletzungen und davor, dass ihr die Splitter im gesamten Raum verteilt. Einen eigenen, offiziellen Displayschutz bietet der Hersteller aber zusätzlich an, der mitunter im Umfang der Tragetasche für die Switch 2 enthalten ist.

Sollte man diese nun über dem bereits vorhandenen Film anbringen? Das lässt Nintendo zwar offen, allerdings spricht der Hinweis in der Betriebsanleitung eigentlich dafür. Außerdem fand man schon bei der OLED-Switch einen integrierten Displayschutz vor, über den ebenfalls ein zusätzlicher geklebt werden konnte. Ist euch dies allerdings zu viel des Guten, dürfte auch eine der beiden Folien vor einem Splitterfeuerwerk schützen. Weitere wichtige Fragen rund um die Nintendo Switch 2 klären wir übrigens an anderer Stelle noch einmal ganz ausführlich.

Quellen: Nintendo