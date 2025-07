Nintendo Switch 2: Hitzewarnung vom Hersteller – das solltet ihr jetzt unbedingt vermeiden

Während die Temperaturen an diesen Tagen zu ganz neuen Hitzehöhepunkten jenseits der 30 Grad Celsius finden, genießen Gamerinnen und Gamer aus aller Welt die Vielzahl an freshen Features, die die Nintendo Switch 2 mit an den Start gebracht hat. Doch gerade jetzt ist Vorsicht geboten.

Denn trotz des eingebauten Coolness-Faktors der neuen Konsolengeneration, solltet ihr ein schattiges Plätzchen für sie finden. Dazu rät zumindest der Hersteller höchstpersönlich und spricht eine Warnung aus, die mit einer Empfehlung bei heißen Sommertagen, wie sie uns derweil und in kommender Zeit noch öfter erwarten dürften, einhergeht.

Nintendo Switch 2: Schützt euch vor Hitze – Diese Empfehlungen gibt Nintendo

Eigentlich eine ganze einfache Rechnung: Schnellen die Thermometeranzeigen rund um den Globus in die Höhe, so ist es sehr wahrscheinlich, dass auch die Temperaturen in euren Spielesystemen nicht von einem Anstieg absehen. Wird es in der Konsole aufgrund der Hitze zu heiß, kann dies nachteilige Folgen für das Gerät haben – weshalb sich die Nintendo Switch 2 automatisch abschaltet, wenn es ihr zu heiß im Getriebe wird.

Wie unter anderem Polygon berichtet, warnt Nintendo über die entsprechende Support-Seite aktuell davor, die Switch 2 einem Ort zu nutzen, „an dem es zu einem Hitzestau kommt“. So würde man zumindest dem Risiko eines plötzlichen Systemabsturzes entgehen. Aber wie heiß ist eigentlich zu heiß für die Nintendo Switch 2? Die Erklärung des Herstellers gibt Aufschluss über die optimalen Temperaturbedingungen.

Auch spannend: Nintendo Switch 2: Warnung kurz vor Release – diesen Fehler solltet ihr auf keinen Fall begehen

Dass ihr nicht unbedingt in einem aktiven Vulkan die Joy-Cons schwingen solltet, dürfte außer Frage stehen. Dennoch: Bis zu 35 Grad Celsius verträgt der Nachfolger des Handheld-Hybriden noch beim besten Willen, danach ist allerdings Schluss und die Konsole verliert ihren kühlen Kopf. Apropos kühl: Zu kalt mag es die Switch auch nicht, unter fünf Grad Celsius solltet ihr sie also ebenso wenig verwenden, um Schäden und Abstürzen vorzubeugen.

Natürlich wird sie euch nicht unter den Fingern dahinschmelzen oder zum klirrenden Eisblock erstarren, wenn ihr euch außerhalb des empfohlenen Temperaturbereichs aufhaltet. Dennoch: Die Herstellerempfehlung gibt euch ein gutes Gefühl dafür, welche Werte die kleine Konsole gut wegsteckt und ab welchem Punkt es kritischer werden kann. An ganz anderer Stelle wurde nun ein vernichtendes Urteil über die Nintendo Switch 2 gefällt, das sogar schlimmer ausfällt, als zunächst angenommen.

Quellen: Nintendo via Polygon