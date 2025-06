Nintendo Switch 2: Warum gibt es diese Sache nicht auf der neuen Konsole? Fans sind ratlos

Konsolen können meist noch einiges mehr, als bloß Spiele zum Laufen zu bringen. So dient die PlayStation 4 oder 5 beispielsweise für einige Nutzer*innen dank verschiedenster installierbarer Applikationen als eine Alternative zum Smart-TV oder auch als DVD-Spieler, falls nochmal ein Film aus dem Regal gekramt wird. Die Nintendo Switch 2 ist allerdings nicht ganz so vielseitig.

Dabei ist sie nach aktuellem Stand das neueste Gerät auf dem Markt, kann in diesem Punkt immer noch nicht mithalten. Lediglich YouTube soll über das Gerät verfügbar gemacht werden. Fans fragen sich daher, warum sie auf die restlichen Streaming-Services verzichten müssen.

Nintendo Switch 2: Auch in der neuen Generation keine gängigen Streaming-Services

Auf YouTube konnten Nintendo-Anhänger*innen bereits mit späteren DS-Modellen oder der Wii zugreifen, auch wenn Qualität und Ladezeiten hier nicht gerade für ein angenehmes Erlebnis gesorgt haben. Was Netflix, Twitch, Amazon Prime und Co. betrifft, da schauen Spieler*innen bis heute in die grüne, quietschende Röhre. PlayStation-Besitzer*innen können darüber nur lachen, steht ihnen doch eine ganze Bandbreite an Apps und Services zur Verfügung. Und nicht nur dieses Gerät übertrumpft die Nintendo Switch 2 mit seinem Angebot externer Software.

„Man kann Netflix sogar auf einem smarten Kühlschrank schauen, aber denk nicht mal daran, Netflix auf deiner Switch zu benutzen“, lautet ein von einer Person auf Reddit angeführter Vergleich. Auch der Musikstreamingdienst Spotify wird in der dortigen Diskussion als schmerzlich vermisst erkenntlich. Einige Kommentare äußern den Wunsch, Musik über ihre Switch 2 laufen zu laufen, um diese statt der des Spielsoundtracks als Hintergrundbeschallung genießen zu können.

Was dahinter steckt? Unklar

Warum genau Nintendo und die großen Namen im Streaming-Bereich nie zusammengefunden haben, das ist nicht so recht klar. Fans sammeln Theorien, die von technischen Hürden bis hin zu Lizenzproblemen reichen, aber ohne offizielles Statement lässt sich natürlich keine davon bestätigen. Ob die Zukunft Aussicht auf Lösung eventueller Hindernisse bringt, darauf lässt sich weiterhin hoffen. Erstmal jedoch muss die Grundausstattung sich vervollständigen, in dem YouTube, wie von dem Unternehmen auf Twitter angekündigt, seinen Weg auf die brandneue Konsole findet.

Solltet ihr noch gar nicht so weit gekommen sein, euch über die nicht funktionierende YouTube-App zu wundern, erreichen wir euch eventuell gerade rechtzeitig für wichtige Tipps beim Einrichten eurer Nintendo Switch 2.

