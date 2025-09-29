Nintendo Switch 2: Warum nicht nur Resident Evil Requiem erscheint – „Lasst uns aufs Ganze gehen!“

Resident Evil Requiem ist bereits jetzt eines der am heißesten erwarteten Spiele im Jahr 2026 und der erste Teil der Reihe seit Langem, der ab Releasetag auf einer Nintendo-Konsole erscheinen wird. Die Nintendo Switch 2 bietet dafür einen erstklassigen Rahmen, kann in ersten Gameplay-Videos überzeugen.

Wie auf der letzten Nintendo Direct angekündigt wurde, darf sich die Reihe gleich in dreifacher Ausführung über eine Portierung auf besagter Konsole freuen. Seitens Entwicklerstudio Capcom gibt man nun einen Einblick, was sie dazu bewogen hat.

Nintendo Switch 2: Resident Evil im Dreierpack

20 Jahre ist es mittlerweile her, dass Resident Evil 4 überraschend zunächst exklusiv für den Nintendo GameCube erschien. Seitdem haben Fans auf den Nachfolgern dieser Konsole das Nachsehen, bekamen sie die Einträge der renommierten Horrorspiel-Reihe doch maximal als Portierungen nachgeliefert. Mit Resident Evil Requiem ist dem im Jahr des 30. Jubiläums der Reihe ein Ende gesetzt: Der neunte Hauptteil erscheint auf der Nintendo Switch 2, wie auch für alle anderen Plattformen, am 27. Februar.

Und damit nicht genug: Auch die beiden Vorgänger Resident Evil Village und Resident Evil 7: Biohazard finden endlich ihren Weg zu Nintendo, nachdem die erste Switch-Generation ausgelassen wurde. In einem Interview mit Video Games Chronicle verrät Requiems Produzent Masato Kumazawa, wie es dazu kam.

„Als wir die Nintendo Switch 2 bekommen haben, waren wir positiv überrascht, wie leicht es ging, die zu dem Zeitpunkt existierende Version unseres Spiels auf die Plattform zu bringen“, so Kumazawa. „Wir haben gemerkt, dass wir für diese Version nicht mehr warten müssen oder nach dem Release ein neues Projekt starten – wir können das Spiel gleich mit auf dieser Hardware veröffentlichen.“

Switch 2 zuerst mit RE: Village getestet

Getestet habe man das Entwickler-Kit der Switch 2 damals aber mit Resident Evil Village. „Es lief so flüssig, dass wir dachten: ‚Dann können wir Requiem auch ausprobieren.‘“ Da man auch Resident Evil 7 zumindest als Cloud-Version auf der ersten Switch zum Laufen gebracht hatte und jetzt schon seine beiden Nachfolger für die Switch 2 vorbereitet wurden, dachte sich Capcom schließlich: „Lasst und aufs Ganze gehen!“

„Es erschien uns einfach sinnvoll, alle an einem Tag rauszubringen“, fährt Kumazawa fort. „Wer die Teile noch nicht kennt, kann gleich die drei aktuellsten Titel der Reihe spielen – oder fängt gleich mit dem neuesten an.“ Es ist auf jeden Fall schön, zu sehen, dass Resident Evil zurück bei Nintendo ist, und wenn man sieht, wie gut Requiem auf der Nintendo Switch 2 läuft, kann man ahnen, dass die beiden Vorgänger ein ähnlich gutes Bild abgeben könnten.

Quelle: VideoGamesChronicle