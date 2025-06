Nintendo Switch 2: Die wichtigsten Fragen zum Release geklärt

Am 5. Juni 2025 ist es so weit und der Release der Nintendo Switch 2 findet statt. Es ist der Startschuss für die nächste Generation von Mario, Zelda & Co., die uns abermals jahrelang begleiten wird. Passend dazu fassen wir für euch die wichtigsten Informationen zur neuen Konsole zusammen.

Wie teuer ist sie denn nun wirklich? Welche Spiele gibt es zum Start? Was sind überhaupt die Unterschiede zur vorherigen Switch-Konsole und kann ich sie jetzt noch vorbestellen? Wir geben euch Antworten, damit ihr für die Nintendo Switch 2 bestens vorbereitet seid.

Nintendo Switch 2: Wann genau ist der Release?

Die Nintendo Switch 2 erscheint am 5. Juni 2025 – und zwar weltweit. Demnach halten alle interessierten Spieler*innen am selben Tag die neue Konsole in ihren Händen, wobei es aufgrund der Zeitverschiebung jeweils ein paar Stunden Unterschied gibt.

Wie viel kostet die Nintendo Switch 2?

Die unverbindliche Preisempfehlung für die Nintendo Switch 2 liegt bei 469,99 Euro. Damit ist sie im Vergleich zur vorherigen Konsole etwa 140 Euro teurer – die erste Switch ist damals offiziell für 329,99 Euro an den Start gegangen.

Lesetipp: Wie viele Strecken gibt es eigentlich in Mario Kart World?

Ein Bundle bestehend aus der Hybrid-Konsole und dem exklusiven Mario Kart World wird ebenfalls angeboten. Das kostet euch 509,99 Euro, allerdings bekommt ihr das Rennspiel ausschließlich als digitale Version. Das kann sich trotzdem lohnen, denn abseits des Bundles bietet Nintendo den Fun-Racer für 79,99 Euro (digital) beziehungsweise 89,99 Euro (physisch) an.

Was sind die Unterschiede zwischen der Switch 1 und Switch 2?

In erster Linie verfolgt Nintendo mit der neuen Konsole ein technisches Upgrade und keine komplette Neuerfindung. Im Vergleich zur vorherigen Generation verfügt die Switch 2 über ein größeres, insgesamt 7,9 Zoll großes LCD-Display mit 120 Hertz, welches eine Auflösung von bis zu 1080p (Full-HD) und HDR ermöglicht.

Schließt ihr die Hybrid-Konsole an einen Fernseher oder Monitor an, ist sogar eine 4K-Darstellung mit bis zu 60 FPS möglich. Allerdings hängt natürlich immer vom jeweiligen Spiel ab, welche Auflösung und wie viele Bilder pro Sekunde erreicht werden.

Darüber hinaus bietet die Nintendo Switch 2 einen 256 Gigabyte großen internen Speicher, der mithilfe von neuen Micro SD-Karten noch erweitert werden kann. Ebenfalls neu sind die verbesserten Joy-Con-Controller, die nun an den Seiten der Konsole magnetisch befestigt werden. Ihr könnt sie zudem als Maus nutzen, sofern es das jeweilige Spiel unterstützt.

Im Trailer seht ihr die wichtigsten Features:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In Sachen Software stellt GameChat die größte Neuerung dar. Die Funktion erlaubt es euch, euch mit euren Freundinnen und Freunden online zu unterhalten und sogar eure Spielerlebnisse direkt zu streamen. Allerdings ist GameChat an das Nintendo Switch Online-Abo gebunden, wobei ihr das Feature bis zum 31. März 2026 kostenfrei nutzen könnt.

Welche Spiele gibt es für die Nintendo Switch 2 zum Start?

Der größte und wichtigste Titel zum Release der Nintendo Switch 2 ist das bereits angesprochene Mario Kart World, welches auch Teil eines Konsolenbundles ist. Natürlich könnt ihr den Fun-Racer aber ebenso separat erwerben, falls ihr beispielsweise lieber eine physische Version in den Händen halten wollt.

Darüber hinaus gibt es seitens Nintendo am 5. Juni außerdem die Switch 2-Versionen von The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom. Zusätzlich könnt ihr, rein digital übrigens, die Nintendo Switch 2 Welcome Tour erwerben. Dabei handelt es sich um eine kleine Tech-Demo, die anhand von verschiedenen Minispielen die Neuerungen der Konsole vorstellt.

Was bietet Mario Kart World alles? Der Trailer verrät es euch:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Von anderen Publishern und Studios gibt es zum Release überdies Titel wie Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, Civilization 7, Survival Kids, Hogwarts Legacy oder Street Fighter 6. Die komplette Liste der Launch-Spiele der Nintendo Switch 2 haben wir für euch an anderer Stelle zusammengefasst.

Wie teuer sind Spiele auf der Nintendo Switch 2?

Im Schnitt werden Spiele auf der Nintendo Switch 2 teurer. So zahlt ihr beispielsweise für Mario Kart World digital 79,99 Euro, während die physische Version im Einzelhandel sogar wie schon erwähnt mit 89,99 Euro zu Buche schlägt. Allerdings gehen noch längst nicht alle Publisher mit dieser teils saftigen Preiserhöhung mit.

Die Ulimate Edition von Cyberpunk 2077, die auch die DLC-Erweiterung Phantom Liberty enthält, bekommt ihr beispielsweise für 69,99 Euro. Hogwarts Legacy, welches vor allem grafisch einen großen Sprung im Vergleich zur Switch-Version macht, wird für 59,99 Euro angeboten. Das hervorragende Koop-Abenteuer Split Fiction gibt es für 49,99 Euro und ist damit genauso bepreist wie auf der PS5 oder Xbox Series X|S.

Ist die Nintendo Switch 2 abwärtskompatibel?

Ja, ihr könnt auf der neuen Konsole auch ältere Spiele und sogar Controller nutzen. Es gibt jedoch laut Nintendo ein paar Einschränkungen und ein paar Titel, die ihr garantiert nicht auf der Nintendo Switch 2 spielen könnt. Die entsprechende Liste findet ihr auf der offiziellen Webseite.

Ist es noch möglich, die Nintendo Switch 2 vorzubestellen?

Weitgehend nein. In dem einen oder anderen Online-Shop ist es zwar mitunter noch möglich, eine Konsole abzugreifen, aber überwiegend ist das Kontingent ausverkauft. Das heißt aber nicht, dass ihr zum Release unbedingt leer ausgehen müsst.

Eine der größten Neuerungen der Switch 2 ist der GameChat:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So soll es im lokalen Einzelhandel am Releasetag ein paar Exemplare geben. Allerdings gibt es keine Info darüber, welche Läden wie viele Konsolen vor Ort haben werden. Es kann sich aber durchaus lohnen, eventuell am Donnerstag, dem 5. Juni, in den örtlichen Geschäften einmal vorbeizuschauen.

Gibt es einen Mitternachtsverkauf?

Wo ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Exemplar erwerben könnt, ist beim Mitternachtsverkauf. In Deutschland arbeitet Nintendo mit MediaMarktSaturn zusammen, um zumindest in drei Städten eine entsprechende Aktion anzubieten. So könnt ihr in den Xperion-Stores in Hamburg, Köln und Berlin pünktlich zur Geisterstunde unter Umständen eine Nintendo Switch 2 erwerben.

Im Saturn Xperion in Berlin am Alexanderplatz gibt es sogar eine spezielle Live-Show, die bereits am Vorabend, also dem 4. Juni 2025, um 19:30 Uhr startet. Vor Ort sind die YouTuber Hyrula und Dennsen86 als Moderatoren tätig und wollen die Zuschauer*innen auf eine Reise durch die Nintendo-Historie mitnehmen. Mit dabei sind auch noch weitere Gäste, darunter etwa Fabian Döhla (PR-Manager CD Projekt Red), Peter von PietSmiet oder Mahluna (YouTuberin).

Falls ihr an der Show teilnehmen wollt, müsst ihr euch über die MediaMarktSaturn-Webseite für ein kostenloses Ticket bewerben. Ihr habt dann auch anschließend um Mitternacht eine Priorisierung beim Kauf der Nintendo Switch 2. Oder ihr nutzt die Lieferando-App: Im Berliner Einzugsgebiet könnt ihr pünktlich um 00:00 Uhr eine Konsole bestellen und ihr bekommt sie in der Nacht noch geliefert.

Wird Nintendo Switch Online weiterhin unterstützt?

Kurz: Ja, ihr könnt euer Abo von Nintendo Switch Online auch weiterhin nutzen. Der Funktionsumfang bleibt der gleiche, sprich in erster Linie wird es euch ermöglicht, in verschiedenen Titeln den Online-Mehrspielermodus zu nutzen oder euch an Retro-Games versuchen.

Neu im Abo von NSO ist die GameCube-Funktion:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Falls ihr das teurere Abo mit dem Expansion Pack abgeschlossen habt, könnt ihr auf der Nintendo Switch 2 obendrein GameCube-Spiele nachholen. Zum Release gibt es The Legend of Zelda: Wind Waker, F-Zero GX und Soul Calibur 2. Nach und nach soll das Angebot ausgebaut werden – in welchem Umfang ist allerdings unklar.

Was enthält die Verpackung der Nintendo Switch 2?

Sobald ihr die Verpackung der Nintendo Switch 2 vor euch habt, könnt ihr mit dem Auspacken beginnen. Im Inneren des Kartons findet ihr natürlich die Konsole selbst sowie einen rechten und linken Joy-Con inklusive Handschlaufen. Ebenfalls im Gepäck ist das Dock, welches ihr benötigt, um das Gerät mit eurem Fernseher beziehungsweise Bildschirm zu verbinden.

Zusätzlich gibt es eine Halterung für die neuen Joy-Con-Controller, wodurch sie einem klassischen Controller ähneln. Zu guter Letzt sind je ein HDMI-, USB-C- und Stromkabel mit an Bord. Eine Schutztasche oder zumindest ein Displayschutz steckt leider nicht mit drin. Die müsst ihr separat erwerben, sofern ihr diese benötigt.

Damit kommen wir zum Schluss unseres kleinen Frage und Antwort-Artikels und ihr seid hoffentlich nun bestens informiert über die nächste Generation von Nintendo. Wie gut sich die Konsole übrigens anfühlt, haben wir für euch beim Anspielen der Nintendo Switch 2 bereits in Erfahrung gebracht.

Quelle: Nintendo, MediaMarktSaturn, YouTube / Nintendo DE