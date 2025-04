Zu arm für die Switch 2? Nintendo empört mit dreister Aussage

Schon vor ihrem Release polarisiert die Nintendo Switch 2 mit ihren Preisen: 470 Euro nur für die Konsole, 510 Euro für das Bundle mit Mario Kart World.

Auch die Spiele sind mit 70 oder 80 Euro, im Falle des Fun-Racers sogar mit 90 Euro für die physische Version, teurer, als viele das gerne hätten. Nintendo selbst sieht das anders und verteidigt die eigene Preispolitik. Doch eine Aussage von Doug Bowser, dem Präsident von Nintendo of America, stößt nun vielen vor den Kopf.

Nintendo Switch 2: Wem das Geld fehlt, der soll halt den Vorgänger kaufen

In einer Fragerunde (via CBC) wurde ein Kommentar zum Preis der Nintendo Switch 2 erst abgeschmettert, doch Bowser war bereit, eine Antwort zu geben: „Wenn wir uns die Nintendo Switch 2 anschauen und über die Features nachdenken, über die ich geredet habe… glauben wir, dass der Preis angemessen ist für den Wert der Maschine und die allgemeine Gameplay-Erfahrung.“

Hier seht ihr nochmal den Preis einiger Spiele:

Eine reine Verteidigung von den 470 Euro also, die für die Konsole fällig werden – zumindest bis hierhin. Denn der Präsident der US-amerikanischen Nintendo-Sparte war noch nicht fertig und erklärte, dass diejenigen, für die die Nintendo Switch 2 zu teuer sei, sich ja eines der Vorgängermodelle kaufen könnten, wenn sie mit Mario, Link und Co. auf Abenteuer gehen wollen:

„Uns ist bewusst, dass einige Menschen nicht in der Lage sind, sich den Preis [der Switch 2] zu leisten. Deshalb wollten wir die anderen Switch-Plattformen verfügbar machen, damit [die Leute] die Chance haben, in unser Gaming-Universum zu kommen, ein Teil dieser Charaktere in diesen Welten zu sein, und einen Wert darin zu sehen, egal mit welcher Plattform sie reingekommen sind.“

Ein nett gemeinter Vorschlag, der aber in genau dem Moment nutzlos wird, wenn man Mario Kart World oder Donkey Kong Bananza spielen möchte. Den allgemeinen Wunsch, Nintendo-Titel zu erleben, mag man sich auch mit der ersten Switch erfüllen können, aber eine Rechtfertigung für den Preis der Nintendo Switch 2 ist das sicher nicht. Was die Konsole überhaupt so drauf hat, verraten wir euch an anderer Stelle.

Quelle: CBC