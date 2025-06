Nintendo Switch 2 zum Release kaufen: Diese drei Möglichkeiten gibt es für euch

Der Release der Nintendo Switch 2 steht bevor und online ist die Konsole fast überall ausverkauft. Wer nicht vorbestellt hat, dürfte aller Voraussicht nach am 5. Juni leer ausgehen – obwohl es ein paar letzte Hoffnungsschimmer gibt.

So könnt ihr natürlich versuchen zum Elektronikfachmarkt eures Vertrauens am Donnerstag zu gehen und mit etwas Glück könnt ihr vor Ort eine Konsole in den Warenkorb packen. Es gibt aber noch ein paar mehr Möglichkeiten, wie ihr trotz fehlender Vorbestellung eventuell doch noch eine Nintendo Switch 2 am Donnerstag in den Händen halten könnt.

Nintendo Switch 2 zum Release kaufen: Die erste Möglichkeit

Falls ihr in einer zumindest halbwegs großen Stadt lebt, dann habt ihr möglicherweise vor Ort eine Filiale der Drogeriekette Müller. Die Verantwortlichen sind gerade erst eine große Kooperation mit Nintendo eingegangen und wollen auch bei der Switch 2 vorne mitspielen.

In einem Statement gegenüber unseren Kolleg*innen von Gameswirtschaft heißt es, dass die Konsole in allen 950 Filialen „mindestens einmal verfügbar“ sein wird. Im ungünstigen Fall gibt es also lediglich ein Exemplar im Laden, aber es könnten durchaus auch mehr sein. Vermutlich richtet sich das Angebot danach, wie groß das Geschäft ausfällt beziehungsweise wie intensiv die Nachfrage ist.

Sofern ihr in der Nähe einer Müller-Filiale lebt, kann es dementsprechend nicht schaden, am Releasetag einmal vorbeizuschauen. Vielleicht findet ihr ja in den Regalen tatsächlich noch eine Nintendo Switch 2, die sich für 470 bis 510 Euro eurem Zuhause anschließen möchte.

Zweite Möglichkeit: Mitternachtsverkauf in 3 Städten

Lebt ihr zufälligerweise in Köln, Hamburg oder Berlin, könnt ihr euch zur Geisterstunde in die Xperion-Stores wagen. Denn die MediaMarktSaturn-Gruppe bietet einen offiziellen Mitternachtsverkauf an, bei dem ihr die Nintendo Switch 2 direkt erwerben könnt. Wie viele Exemplare vor Ort angeboten werden, ist allerdings völlig unklar.

In Berlin beginnt die Show sogar bereits um 19:30 Uhr am Mittwoch mit einem speziellen Bühnenprogramm. Verschiedene Influencer*innen nehmen euch vor Ort auf eine Reise durch die Nintendo-Historie mit, ehe dann um 00:00 Uhr der Laden selbst die Pforten öffnet. Ob es allerdings ein angenehmes Shopping-Gefühl gibt, sei angesichts der zu erwartenden Anzahl der potenziellen Käufer*innen infrage gestellt.

Dritte Möglichkeit: Bestellung via Lieferando

Wer sich in das Getümmel zur Mitternacht nicht stürzen möchte, kann unter Umständen trotzdem schon wenige Minuten später eine brandneue Nintendo Switch 2 sein Eigen nennen – zumindest wenn ihr im Berliner Einzugsgebiet lebt. Der Grund? Eine weitere Kooperation von MediaMarktSaturn und Lieferando.

Schon seit einiger Zeit könnt ihr über die App zusätzlich zu Burger, Pizza und Pasta auch kleinere elektronische Artikel bestellen. Controller, USB-Kabel oder einen Rasierer, falls ein paar Haare ganz schnell noch entfernt werden müssen. Angesichts der Veröffentlichung der neuen Nintendo-Konsole könnt ihr euch diese nach Mitternacht vor die Haustür liefern lassen.

Spiele könnt ihr übrigens in Hülle und Fülle erwerben:

So zumindest versprechen es Lieferando und MediaMarktSaturn in ihrer Ankündigung. Es gilt aber: Unklar ist, wie viele Exemplare zur Verfügung stehen. Einen Versuch ist es aber sicherlich wert, sofern ihr ohnehin in Berlin lebt – im Zweifel gibt es eine Mitternachtspizza und kein Mario Kart World.

Falls ihr trotz der verhältnismäßig niedrigen Chancen noch eine Konsole ergattert, könnt ihr dann einen Blick auf die Launch-Spiele der Nintendo Switch 2 werfen. Dort ist Abwechslung durchaus großgeschrieben.

Quelle: MediaMarktSaturn, Gameswirtschaft