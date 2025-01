Nintendo Switch: Gleich 7 neue Spiele im Februar – ein Titel ist ein klares Highlight

Neue Spiele erscheinen jede Woche, auf Steam oft in dreistelliger Anzahl. Doch auf der Nintendo Switch ist die Anzahl der Veröffentlichungen dann doch etwas geringer.

Ob sie deshalb auch kuratierter sind, dass muss angesichts der mit KI-Bildern versehenen Cash-Grabs wie Wukong Sun: Black Legend oder Hentai Girl: Pissy Pirate wohl jeder selbst entscheiden. Doch wenn Nintendo selbst ein paar Neuveröffentlichungen anpreist, solltet ihr vielleicht aufhorchen.

Nintendo Switch: Diese Spiele erscheinen im Februar

Gleich sieben Spiele für die Nintendo Switch werden auf der offiziellen Website vorgestellt, zwei potenzielle narrative Highlights und ein echter Brocken. Wir stellen euch die Neuheiten im Folgenden vor und verraten kurz und knackig, was euch preislich und inhaltlich dabei erwartet. Auch auf die genauen Release-Termine müsst ihr natürlich nicht verzichten:

Sid Meier’s Civilization 7 – 6. Februar (59,99 Euro)

Der sechste nummerierte Hauptteil der gefeierten Strategie-Reihe macht es sich schon bald auch auf der Nintendo Switch gemütlich und lädt euch dazu ein, die Geschichte mit dem Bau von Städten, der Entwicklung von Technologien und der Führung von Kriegen umzukrempeln.

Urban Myth Dissolution Center – 12. Februar (17,49 Euro)

Das pixelige Adventure schickt euch auf eine Schnitzeljagd, bei der ihr Hinweise sammeln und Zeugen befragen müsst, um urbanen Legenden auf die Spur zu kommen und diese schließlich zu beseitigen.

Tomb Raider IV-VI Remastered – 14. Februar (29,99 Euro)

Nachdem bereits die ersten drei Tomb Raider-Spiele grafisch leicht aufpoliert und auf modernen Plattformen veröffentlicht wurden, ziehen nun Teil 4 – 6 nach und lassen euch in der Rolle der Lara Croft neue Gräber untersuchen und Schätze finden.

Afterlove EP – 14. Februar (19,99 Euro)

Pünktlich zum Valentinstag erscheint mit Afterlove EP eine romantische Visual Novel von den Macher*innen Coffee Talk, die sich allerdings auch mit schwierigen Themen wie Verlust und Sinnsuche beschäftigt.

The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II – 14. Februar (59,99 Euro)

Falls ihr im Februar ein neues japanisches Rollenspiel sucht, euch aber nicht zwischen rundenbasierten und Echtzeit-Kämpfen entscheiden könnt, dann kommt The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II und bietet euch einfach beides.

Stories from Sol: The Gun-Dog – 20. Februar (18,99 Euro)

Auch aus Japan, aber deutlich weniger umfangreich und auch spielerisch reduzierter ist Stories from Sol: The Gun-Dog. Die Sci-Fi-Visual Novel will klassische PC-Titel emulieren und befördert euch an Bord eines Raumschiffs, wo ihr mit dem Angriff eines Unbekannten konfrontiert werden.

Yu-Gi-Oh! EARLY DAYS COLLECTION – 27. Februar (59,99 Euro)

Wer schon mal von Yu-Gi-Oh! gehört hat, der dürfte sich denken können, was ihn in Yu-Gi-Oh! EARLY DAYS COLLECTION erwartet: Eine Sammlung von mehr als zwölf klassischer Spiele, in denen ihr das Herz der Karten finden und eure Gegner in einem Duell zu Boden zwingen müsst.

Klares Highlight der Neuerscheinungen im Februar auf der Nintendo Switch dürfte wohl Sid Meier’s Civilization 7 sein: Der nächste Teil der Reihe wird von vielen Strategie-Fans heiß erwartet und ermöglicht es euch dank des Handheld-Hybriden, auch unterwegs durch die Epochen zu planen und Geschichte zu schreiben. Wir haben aber auch ein Auge auf Afterlove EP und Urban Myth Dissolution Center geworfen.

Während die Nintendo Switch noch mit einer Reihe von neuen Spielen versorgt wird und laut Gerüchten einen letzten großen Kracher aus einem nischigen Franchise, der jedoch kein Remaster sei, erhalten soll, steht die Nachfolgekonsole bereits mit einem Joy-Con an der Startlinie. Welche Titel auf der Nintendo Switch 2 erscheinen sollen, haben wir euch an anderer Stelle für euch zusammengefasst.

Quelle: Nintendo