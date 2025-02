Nintendo Switch: Gleich 9 neue Spiele diese Woche – aber eines ist speziell

Die kommenden Tage bringen wieder eine Vielzahl an frischen Nintendo Switch-Titeln auf den Markt. Spielerinnen und Spieler dürfen sich auf spannende Neuveröffentlichungen in unterschiedlichsten Genres freuen – von Strategie und Action-Adventure bis hin zur Visual Novel und Roguelite-Spielen.

Dabei werden sowohl Fans von Einzelspielererlebnissen als auch Multiplayer-Enthusiasten auf ihre Kosten kommen. Neben zahlreichen Indie-Titeln sind zudem bekannte Publisher und Entwickler wie Toho Games und Techland vertreten, die abwechslungsreiche Spielstunden garantieren. Diese bunte Mischung sorgt dafür, dass die dritte Februarwoche ein echtes Highlight für Nintendo-Fans wird.

Nintendo Switch: Diese Releases stehen an

Zwischen dem 17. und 23. Februar dürfen sich Spielerinnen und Spieler laut Releases.com auf mindestens neun neue Titel freuen. Diese erscheinen an den üblichen Tagen – Mittwoch, Donnerstag und Freitag – wobei vor allem der 20. Februar vollgepackt ist.

Dadurch gibt es fast täglich neue Titel, die für frischen Spielspaß sorgen. Die folgende Übersicht erhebt zwar keinen Anspruch auf Vollständigkeit, bietet aber einen ersten detaillierten Einblick in die interessantesten Nintendo Switch-Releases dieser Woche.

Neue Nintendo Switch-Spiele ab Mittwoch (19. Februar):

Dying Light 2 Stay Human – Tower Raid Standalone Release

Neue Nintendo Switch-Spiele ab Donnerstag (20. Februar):

Ninja Issen

Godzilla Voxel Wars

Stories from Sol: The Gun-Dog

Star of Providence

Cabernet

TactiCats

Neue Nintendo Switch-Spiele ab Freitag (21. Februar):

Please Be Happy

Ein Spiel ist speziell

Mit Godzilla Voxel Wars erscheint am 20. Februar einer der jüngsten Switch-Vertreter der auf Tohos Godzilla-Franchise basierenden Spiele. Während die meisten seiner Vorgänger aber eher auf eine realistische oder klassische Darstellung von Kaiju (gigantische Monster) setzen, nutzt dieses Spiel eine Voxel-Grafik, die an Minecraft erinnert.

Statt eines klassischen Action- oder Fighting-Spiels, wie es für Godzilla üblich wäre, handelt es sich außerdem um ein rundenbasiertes Strategiespiel. Spieler*innen müssen taktische Entscheidungen treffen, anstatt sich einfach in zerstörerische Kämpfe zwischen Monstern zu stürzen. Fans der Godzilla-Spiele könnte hier also eine völlig neue Erfahrung machen.

Quellen: Releases.com

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.