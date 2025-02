Nintendo Switch: Vielzahl an Angeboten angekündigt und „ein Probespiel mit großem Namen“

Die Nintendo Switch liegt in ihren letzten Zügen und steht kurz davor, von der Nachfolgekonsole ersetzt zu werden. Trotzdem kurbelt man jetzt nochmal das Marketing an.

Mit der Aktion „Play On! Weiterspielen mit Nintendo Switch“ bekommt ihr jetzt nochmal gute Gründe geliefert, den Handheld-Hybriden hervorzuholen und euch mit frischen Spielen einzudecken. Neben vielen günstigen Angeboten wirbt man auch mit Bonus-Goldpunkten sowie einem „Probespiel mit großem Namen“.

Nintendo Switch: Das steckt hinter der Werbeaktion

Sechs Wochen soll die Aktion laufen und euch eng mit der Nintendo Switch zusammenschweißen: Sei es, dass ihr in den zahlreichen Angeboten stöbert (von denen viele schon direkt gestern zur Ankündigung an den Start gingen) oder euch das „Probespiel mit großem Namen“ sichert. Welches das genau ist, bleibt aktuell noch ein Geheimnis, soll aber am 24. Februar verkündet werden.

Bei einem Probespiel handelt es sich derweil um einen Titel, den ihr als Mitglied von Nintendo Switch Online für einen begrenzten Zeitraum ohne Extrakosten und in seiner Gänze erleben könnt. Da man hier mit einem „großen Namen“ wirbt, stehen die Chancen gut, dass es tatsächlich ein Nintendo-First-Party-Spiel werden könnte, etwa aus dem Mario- oder Zelda-Franchise.

Falls ihr das Probespiel selbst zocken wollt, braucht ihr natürlich noch ein entsprechendes Abo, aber auch hier hält die gestern gestartete Aktion ein Angebot für euch bereit: Kauft oder verlängert ihr eine 12-monatige Mitgliedschaft, bekommt ihr bis zu 14 Euro in Form von Goldpunkten, die ihr dann für Spiele ausgeben könnt. Weitere Angebote findet ihr auch auf der offiziellen Nintendo-Website.

Hier listet man auch die größten Reihen des Unternehmens, wobei die Weiterleitungen leider nur klassische Übersichten der auf der Nintendo Switch verfügbaren Spiele bieten anstelle von mit der Aktion verbundenen Rabatten. Mitglieder des Online-Services-Erweiterungspakets dürfen sich derweil bald über einen anderen legendären GBA-Klassiker freuen.

