Nintendo Switch: Alle wichtigen Releases im September – Stärkstes Highlight schon heute

Nintendo Switch zu spielen macht doch an frischen, vielleicht regnerischen Herbsttagen deutlich mehr Spaß, als wenn die pralle Sommersonne den Bildschirm spiegeln lässt und schwitzige Finger über die Thumb-Sticks gleiten. Und der September ist ja schon quasi Herbst, zumindest nah genug dran, um diesen einzuläuten.

Lange Rede, kurzer Sinn: Für den kommenden Wetterumschwung bekommt ihr im aktuellen Monat schon mal einige neue Titel an die Hand gedrückt, mit denen die Zocker-Saison gleich richtig durchstarten kann. Wir liefern euch den Überblick zu den wichtigsten Spielen und deren Erscheinungsdaten.

Nintendo Switch und Switch 2: Das sind die neuen Spiele im September

In der Welt von Nintendo und seiner aktuellen Konsolen, der Nintendo Switch 2 und deren noch immer relevantem Vorgänger, wird der September ein richtiger Knaller-Monat. Allein, wenn man sich versucht auf die wirklich bedeutsamen Releases zu fokussieren – wobei neue Indie-Spiele natürlich eigentlich nicht weniger bedeutsam sein müssen, als ihre Konkurrenz mit großen Publishern – kommen mindestens zwölf Namen zusammen. Die erstrecken sich verteilt über das ganze Kalenderblatt, nur in der zweiten Woche herrscht zwischenzeitlich Ruhe.

Folgende Spielereleases, einschließlich Daten, könnt ihr euch vormerken:

Hollow Knight: Silksong – 4. September

– 4. September Star Wars Outlaws Gold Edition – 4. September

– 4. September Daemon X Machina Titanic Scion – 5. September

– 5. September Everybody’s Golf Hot Shots – 5. September

– 5. September Cronos: The New Dawn – 5. September

– 5. September LEGO Voyagers – 15. September

– 15. September EA Sports FC 26 – 19. September

– 19. September Trails in the Sky 1st Chapter – 19. September

– 19. September Sonic Racing: CrossWorlds – 25. September

– 25. September Pac-Man World 2 Re-PAC – 26. September

– 26. September Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian – 26. September

– 26. September Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles – 30. September

– 30. September LEGO Party! – 30. September

Schon die ersten Tage des neunten Monats gestalten sich äußerst aufregend. Immerhin erwartet euch bereits heute mit Hollow Knight: Silksong eines DER Gaming-Highlights des gesamten Jahres. Nach gefühlt ewiger Wartezeit, deren Dauer in der Community schon zum Meme wurde, steht der tatsächliche Release des Metroidvanias nun an. Erfreulicherweise soll es ein kostenloses Upgrade auf die Nintendo Switch 2-Fassung geben, sodass bei einem Wechsel keine Mehrkosten entstehen und für beide Versionen ein identischer Preis gilt.

Darüber hinaus wird der Rest des Monats nicht weniger interessant. Während ebenfalls am 4. September Star Wars Outlaws winkt, knallen einen Tag später direkt drei neue Spiele auf einmal rein. Es folgen unter anderem insgesamt zwei frische LEGO-Games, das nächste EA Sports FC, Racing-Action mit Sonic, ein weiterer Final Fantasy-Ableger, ein moderner Auftritt von Videospiellegende Pac-Man und wieder Neues aus dem Atelier-Kosmos. Es sollte also für jeden etwas dabei sein. Wenn ihr demnächst eure Konsole anschmeißt, um euch einen der Kandidaten zu genehmigen, werdet ihr übrigens, falls noch nicht geschehen, von Update 20.4.0 für die Nintendo Switch begrüßt.

Quellen: Nintendo eShop