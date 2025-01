Nintendo Switch: Verabschiedet sich angeblich mit großem Spiele-Knaller

Derzeit liegen alle Augen auf der frisch enthüllten Nintendo Switch 2, doch auch der Vorgänger könnte kurz vor Schluss nochmal einiges zu bieten haben.

Das besagt zumindest ein Gerücht, das Besitzer*innen des Originalmodells vor dem Release der Nintendo Switch 2 noch einen echten Kracher verspricht. Ein paar Widersprüche gibt es aber auch: So soll es sich zwar um ein großes Spiel handeln, das aber gleichzeitig wohl einem eher nischigen Franchise entspringt.

Nintendo Switch: Ein großes Mystery Game kurz vor dem Ende?

Ursprung des Gerüchts ist der mittlerweile durchaus bekannte Leaker PH Brazil, der sowohl in seinem (natürlich auf Brasilianisch-Portugiesisch) Podcast O X do Controle als auch im Famiboard-Forum die spannende Nachricht zum Besten gab. Er will wissen, dass die Nintendo Switch, bevor sie den Stab an ihren begehrten Nachfolger weitergibt, noch ein letztes großes Spiel bekommt.

Es entstamme einem „eher nischigen“ Franchise, sei aber gleichzeitig auch kein Remaster, wie der Leaker betonte. Angesichts dieser Infos lässt sich natürlich ein bisschen eingrenzen, welche Nintendo-Reihe möglicherweise bald einen neuen Ableger erhält, wobei alles davon abhängt, was PH Brazil eigentlich als nischig erachtet. Ob er gerade noch Yoshi oder Kirby dazuzählt, ob wir endlich ein neues Star Fox oder ein vollwertiges F Zero-Spiel erhalten werden?

Oder geht es eher in Richtung Chibi-Robo, Tomodachi-Life oder Golden Sun? Ihr könnt ja anhand der Liste auf Wikipedia schon mal eine Bingo-Karte erstellen oder eure Wunschkandidaten rauspicken. Wenn der Leaker Recht behält, könnte das „letzte, große“ Spiel für die Nintendo Switch schon im Februar gezeigt werden, wenn angeblich eine Direct gezeigt werden soll, die noch nichts mit dem Nachfolgemodell zu tun hat.

Es bleibt abzuwarten, ob PH Brazil wirklich Wissen aus geheimen Quellen kennt oder sich nur aufspielen will, denn bei der ersten offiziellen Ankündigung hat Nintendo erstmal nur eine Direct für den 2. April angekündigt. Die wird sich voraussichtlich vor allem um das Spielefutter für die Nintendo Switch 2 drehen und vielleicht erhalten wir dann auch endlich handfeste Informationen zu Mario Kart 9.

