Nintendo Switch: Beliebter Plattformer erscheint endlich für die Konsole – mit neuen Inhalten

Nicht nur wegen Klempner Mario gilt die Nintendo Switch als Zuhause der Plattformer, vor allem Metroidvanias fühlen sich auf dem Handheld-Hybriden pudelwohl.

Fans des Genres dürfen sich in naher Zukunft auf besonders blutigen Nachschub freuen, denn Publisher Rogue Games, Inc. hat gerade verkündet, dass Cookie Cutter noch im Frühjahr auf der Konsole landet. Doch der freundlich anmutende Name steht in einem starken Gegensazt zu Gameplay und Story des Spiels.

Nintendo Switch: Cookie Cutter schnetzelt sich im Frühling auf den Handheld-Hybriden

Denn um leckere Schokokekse geht es hier garantiert nicht, das zeigt der frische Gameplay-Trailer zur Nintendo Switch-Version von Cookie Cutter mit dem passenden Beinamen Overkill eindrücklich. Dort erlebt ihr einen handgezeichneten Fiebertraum in Rot und Pink, bei dem ihr in die Rolle der Androidin Denzel Cherry einen blutrünstigen Rachefeldzug bestreitet und der bei Steam bereits zu überzeugen weiß: Fast 700 Bewertungen belegen dem Spiel das Prädikat „sehr gut“.

Das in die detaillierten und voller Persönlichkeit steckenden Animationen besonders viel Liebe reingeflossen sind, erkennt man bereits in den knapp anderthalb Minuten des Werbevideos. Doch Cookie Cutter will euch nicht bloß mit seiner hübschen Optik blenden, sondern verspricht auch eine Reihe überaus starker Moves, mit denen ihr die dystopischen Armeen in ihre Einzelteile zerlegt: Von Schlägen mit der E-Gitarre über einen Hagel aus Fäusten bis hin zur zerstörerischen Kettensäge ist alles dabei, was sich „Metal“ schimpft.

Lesetipp: Silksong kann warten, dieses Metroidvania gehört auf eure Wunschliste

Wie der Trailer zeigt, wird in Cookie Cutter aber natürlich auch gehüpft wie gesprungen: Über Plattformen, durch Laser-Strahlen und über Stachelböden, bis ihr endlich wieder durchatmen könnt – oder weiterkämpfen müsst. Die Nintendo Switch-Version bietet natürlich all die Qualitäten des Grundspiels, will diese aber noch mit einigen Features und Verbesserungen füttern; eine vollständige Liste dazu gibt es auf dem offiziellen Twitter-Kanal des Spiels.

So gibt es unter anderem neue Zwischensequenzen, eine vollständige Sprachausgabe und frische Easter Eggs. Aber auch das Gameplay sowie die Karte will man mit einigen Anpassungen flüssiger gemacht haben. Und apropos flüssig: Cookie Cutter soll schneidig und geschmeidig in 60 Bildern pro Sekunde auf der Nintendo Switch laufen. Noch mehr Metroidvania-Action auf dem Handheld-Hybriden bekommt ihr mit unserem Test zu Ender Magnolia: Bloom in the Mist.

