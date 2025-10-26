Nintendo Switch: Beliebtes Spiel erhält überraschendes Gratis-Update – „Es ist ein Wunder“

Vor einigen Wochen rätselten wir über den von Nintendo veröffentlichen Kurzfilm „Close to you“, doch schon kurz darauf wurde bestätigt, dass dieser mit der Pikmin-Reihe in Verbindung steht. Nun gab es die offizielle Ankündigung zu einem DLC für Pikmin 4.

Das niedliche Strategie-Abenteuer erhält damit mehr als zwei Jahre nach Erscheinen einige neue Funktionen und Spielinhalte, die so manche Freund*innen der sympathischen Helferlein aus dem Mikrokosmos wieder zurück an die Switch holen dürfte.

Pikmin 4 erhält nach über zwei Jahren neue Modi

In einem über zweiminütigen Video werden die Inhalte des neuen, kostenlosen Updates für Pikmin 4 vorgestellt. So könnt ihr erstmals auf einen Fotomodus zugreifen und eure Expeditionen mit den hilfsbereiten Wusel-Kreaturen für die Nachwelt festhalten. Dabei stehen euch eine Vielzahl an lustigen Stempeln zur Verfügung, um die Bilder aufzupeppen.

Seht hier das Übersichtsvideo zum Update für Pikmin 4:

Des Weiteren werden zwei neue Schwierigkeitsmodi eingeführt: „Wild“ für erfahrene Spieler*innen, die eine neue Herausforderung suchen, und „Entspannt“ für diejenigen, die einfach ungestört durch die Welt streifen wollen. In diesem Modus greifen Gegner nämlich nicht von alleine an; ihr müsst nur gegen sie kämpfen, wenn ihr selbst einen Angriff startet. Und selbst dann sind sie merklich einfacher zu besiegen. Andernfalls dürft ihr einfach ganz nah an sie herantreten und interessante Fotos machen.

Deko-Pikmin bevölkern die Welt

Schlussendlich gibt es neue, witzig dekorierte Pikmin, die sich in der ganzen Spielwelt verstecken – mal mehr, mal weniger gut. Wer bei der Suche verzweifelt, kann sich aber auch durch ein paar subtile Hinweise helfen lassen. Die gefundenen Deko-Pikmin schließen sich dann euerer Rotte an und ihr könnt sie sogar in die begleitende App Pikmin Bloom transferieren.

„Als wären Pikmin nicht schon süß genug“, heißt es unter dem YouTube-Video, „jetzt stecken sie auch noch in Kostümen.“ Auf Twitter zeigen sich User*innen überrascht: „Entfernte Inhalte von Nintendo und das auch noch kostenlos?“, fragt CedZo Koopa. „Es ist ein Wunder.“

Ein paar enttäuschte Stimmen werden aber doch laut. So manche*r hätte sich ein Upgrade für die Nintendo Switch 2 gewünscht, damit macht Nintendo Fans jedoch keine Freude. Das besagte Update erscheint derweil im November gratis für alle Besitzer*innen des Spiels. Einen Test zu Pikmin 4 könnt ihr natürlich auch bei uns lesen.

