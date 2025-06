Nintendo Switch: Brandneues System-Update ist jetzt live – löst lästiges Problem

Zwar sind die Augen hinsichtlich des Releases in jüngerer Vergangenheit eher auf ihren Nachfolger gerichtet, dennoch freut sich auch die ursprüngliche Nintendo Switch über etwas Aufmerksamkeit in Form eines neuen Updates.

Nachdem bereits im Monat Mai die eine oder andere Neuerung für das System ihren Weg auf die kleine Konsole gefunden hatte, folgt nun der erste Firmware-Patch im Juni. Dieser soll ein lästiges Problem lösen, wie man seinen Patch Notes entnehmen kann.

Trotz der Veröffentlichung der Switch 2 dürften viele Fans der japanischen Spieleschmiede ihrem alten Handheld-Hybriden erst einmal treu bleiben – sei es aus Mangel an verfügbaren Konsolen, die Nintendo zum Start in den (virtuellen) Ladenregalen parat hat oder aber, weil es noch am nötigen Kleingeld für den rund 500 Euro schweren Nachfolger mangelt. So oder so werden Besitzerinnen und Besitzer der Nintendo Switch aber nicht im Stich gelassen – wie Update 20.1.1 beweist.

Auch, wenn es sich dabei um einen eher umfangärmeren Patch handelt, wird eine große Schwachstelle endlich geschlossen. Denn das letzte Update für die Switch, welches vor Kurzem erst veröffentlicht wurde, sorgte dafür, dass sich so manche Software einfach nicht mehr starten ließ. So heißt es in den offiziellen Patch Notes auf der entsprechenden Support-Seite Nintendos zum Switch-Update 20.1.1 ganz konkret:

Es wurde ein Problem behoben, bei dem einige Software nach der Aktualisierung auf die Systemversion 20.1.0 nicht gestartet werden konnte.

Weitere signifikante Neuerungen oder Verbesserungen hatte man zumindest dieses Mal allerdings nicht zu bieten. Das Juni-Update schließt sich den beiden, ebenfalls kleiner ausfallenden, Patches aus dem Mai an, mit welchen einige Fixes und Verbesserungen vorgenommen wurden, nachdem im April ein größeres System-Update für die Konsole ausgespielt wurde.

Dieses brachte wiederum ein durchaus nützliches Feature mit, mit welchem die Daten der Konsole auf einem dedizierten Server gespeichert werden konnten, solltet ihr eure Switch vor dem Release des Nachfolgers nicht mehr nutzen können, eure Einstellungen aber beibehalten wollen. Apropos: Wollt ihr euch eine Nintendo Switch 2 direkt zum Release kaufen, dann haben wir an entsprechender Stelle noch einmal eure Möglichkeiten zusammengefasst.

Quellen: Nintendo