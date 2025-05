Nintendo Switch: Brutale Strafen – Dafür macht Nintendo eure Konsole jetzt „dauerhaft unbrauchbar“

Während der Super Mario-Konzern es bisweilen lockerer anging, sprechen die jüngsten Verschärfungen im Rahmen der Nutzungsbedingungen eine eindeutige Sprache: Wer seine Nintendo Switch eine Sonderbehandlung unterzieht, der riskiert, dass die Konsole „dauerhaft unbrauchbar“ wird.

Doch nicht nur das System selbst, auch gleich der gesamte Nintendo-Account können von der japanischen Spieleschmiede beschlagnahmt werden. Wer kein Wagnis eingehen möchte, sollte ihre oder seine Switch also besser nicht modifizieren oder sonstige etwaige unautorisierte Unternehmungen an System und Software anstellen.

Nintendo Switch: Neue Nutzungsbestimmungen machen Moddern das Leben schwerer

Klammheimlich und doch von aufmerksameren Beobachtenden entdeckt hat Nintendo jüngst die Nutzungsbedingungen für seine Spielekonsolen aktualisiert. Und die Änderungen haben es faustdick hinter den Ohren: Wer seine Nintendo Switch hackt, jailbreakt, modded, einen Emulator benutzt oder sonst in irgendeiner Form – sowohl was Software als auch Hardware betrifft – verändert, der muss künftig mit satten Strafen rechnen.

Schlimmstenfalls riskiert ihr dabei sogar, dass euer Nintendo-Account oder gar eure gesamte Konsole „dauerhaft unbrauchbar“ gemacht werden können. So heißt es in der aktualisierten Vereinbarung ganz konkret, dass digitale Produkte „nur für den persönlichen und nicht-kommerziellen Gebrauch lizenziert“ sind.

Modded oder emuliert ihr Software auf irgendeine Art, so kann „eine solch unbefugte Nutzung eines digitalen Produkts […] dazu führen, dass das digitale Produkt unbrauchbar wird“. In den USA geht man noch einen Schritt weiter: „Sie erkennen an, dass Nintendo die Nintendo-Kontodienste und / oder das betreffende Nintendo-Gerät teilweise oder dauerhaft unbrauchbar machen kann, wenn Sie die vorgenannten Beschränkungen nicht einhalten.“

Ihr solltet euch also in der Zukunft doppelt und dreifach überlegen, ob es euch das Risiko wert ist, Veränderungen an den Systemen des Herstellers oder seinen Spielen vorzunehmen. Zumindest bei der Nintendo Switch und ihrem Nachfolger dürfte dies im Ernstfall heftige Konsequenzen nach sich ziehen. Schon in der Vergangenheit sagte Nintendo Switch-Emulatoren wie Yuzu den Kampf an – mit Erfolg.

