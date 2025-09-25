Nintendo Switch: Das ist das perfekte Spiel für den Winter – und es hat jetzt ein Release-Datum

Der Winter naht! Nicht nur das Motto der Hauses Stark in Game of Thrones, sondern auch jährlich eine Stimme in unserem Hinterkopf, wenn sich die Blätter orangebraun färben, Lebkuchen im Supermarkt auftaucht und das letzte Viertel des Jahres anzubrechen droht. Für viele Gamer*innen aber auch die perfekte Zeit, um entspannende und ruhige Spiele zu zocken.

Ob auf Nintendo Switch oder Steam Deck, Konsole oder PC: Mit einem warmen Getränk auf dem Beistelltisch und einer kuscheligen Decke über den Beinen lassen gemütliche Spiele den regnerischen Alltag verblassen und machen die eigenen vier Wände mehr denn je zum wohnlichen Rückzugsort. Und schon fühlt ihr euch wie die Hauptfigur in Winter Burrow, einem interessanten Mix aus Cozy Game und Survival-Spiel, welches in diesem Winter so manches Herz erobern wird.

Cozy-Survival-Spiel auf der Schwelle zwischen niedlich und unerbittlich

Ihr spielt eine Maus, die sich schick in einem Baumstumpf ihr Nest eingerichtet hat. Dort ist es sicher, dort ist es warm, aber natürlich füllen sich Bauch und Speisekammer nicht von allein, daher muss der tapfere Nager dann und wann auch mal nach draußen. Doch es ist Winter und der ist für kleine Mäuse unerbittlich. Schnell sollt ihr erfahren, dass das hübsche Winter Burrow auf der einen Seite gemütlich ist, wenn ihr kocht, strickt oder Weggefährten trefft – aber auch ein knallhartes Survival-Spiel, in dem nicht nur Kälte, Hunger oder übergroße Käfer euch nach dem Leben trachten.

Seht hier den Release-Date-Trailer zu Winter Burrow:

Winter Burrow fällt durch einen unvergleichlichen Artstyle auf, der von der Comicbuch-Reihe Mouse Guard von David Peterson inspiriert ist, und besticht durch viele charmante Details. So hinterlässt die Maus kleine Fußspuren im Schnee – perfekt, um den Weg zurück zu finden – und wenn es zu kalt wird, wächst der Bildschirmrand langsam mit Eiskristallen zu.

Dagegen hilft sicher ein warmer Pullover, wenn ihr die richtigen Materialien zum Stricken sucht. Nebenbei müssen Pilze für ein schmackhaftes Stew gesammelt… ähh, gefällt werden und Materialien bei Händler*innen eingetauscht. Und nach und nach führt euch der Weg auf der Suche nach Nahrung weiter von eurem sicheren Unterschlupf weg.

Mausiges Abenteuer mit eiskalter Note

Das Cozy-Survival-Spiel mit der tapferen Maus ist perfekt für den Winter – nicht nur, weil dieser im Spiel allgegenwärtig ist. Das mausige Abenteuer wirkt wie eine gut ausbalancierte Mischung aus entspannendem Crafting-Gameplay mit niedlichen Details von winzigen Schneeschuhen bis schmackhaftem Blaubeerkuchen, aber auch erbarmungslosen Spielmechaniken, wenn man einmal sein Glück zu weit treibt, ergänzt durch herzergreifende Szenen, wie im Trailer zu sehen.

Winter Burrow wird vom dänischen Studio Pine Creek Games entwickelt und von Noodlecake Studios (Superliminal, Alto’s Odyssey, Riven Mobile) veröffentlicht. Es erscheint pünktlich mitten im ungemütlichen Herbst am 12. November für Nintendo Switch, Xbox Series X|S und One sowie PC. Ein weiteres interessantes Spiel mit Maus-Protagonisten haben wir kürzlich auf der gamescom angespielt.

